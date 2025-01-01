Новогодний симфонический бал

Большой симфонический бал в Новосибирске

В рамках цикла «Новогодний фейерверк» Новосибирский академический симфонический оркестр под управлением дирижера Рустама Дильмухаметова вновь приглашает на традиционный Большой симфонический бал. Это мероприятие уже стало настоящим символом встречи нового года для любителей классической музыки и светской жизни города.

Каждый год это событие собирает гостей в самом центре Новосибирска, и его посещение – это не только возможность насладиться великолепной музыкой, но и стать частью светского события, которое многие планируют заранее. Бальные произведения популярных композиторов, таких как Штраус, Чайковский и Хачатурян, прозвучат в исполнении виртуозных музыкантов, создавая неповторимую атмосферу праздника.

Праздничная атмосфера

Особую атмосферу создаст и шикарная украшенная новогодняя ёлка, а также вечерние наряды гостей. Для того чтобы отметить событие, можно насладиться бокалом шампанского в филармоническом кафе. Все это вместе позволит вам по-настоящему ощутить дух новогодних праздников и умножит ваше настроение.

Присоединяйтесь к музыкантам

Приглашаем всех стать участниками БОЛЬШОГО МУЗЫКАЛЬНОГО БАЛА ГОДА! Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера и встретить новый музыкальный 2026 год в окружении прекрасной музыки и праздничной атмосферы.