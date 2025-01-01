Новогодний Штраус и Вивальди в Особняке М. Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской, являющийся эталонным образцом северного модерна, станет местом для незабываемого вечера. Приходите на концерт, где прозвучит музыка, которая полюбилась многим!
Слушатели концерта получают возможность посетить музей, стоимость которого включена в цену билета. Погрузитесь в атмосферу праздника и насладитесь музыкальными шедеврами от эпохи барокко до романтизма.
В программе выступления зазвучат знаменитые произведения короля вальса Иоганна Штрауса-сына и юмористический «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса-отца. Во время исполнения этого произведения публике поощряется аплодировать и притопывать в такт музыке.
Также вы услышите:
Это уникальное сочетание классической музыки, великолепного исполнения и волшебной новогодней атмосферы создаст незабываемые впечатления, даря искрометное новогоднее настроение.
После концерта у вас будет возможность прогуляться по музею. Вы сможете изучить особенности архитектуры особняка, увидеть сценические костюмы знаменитой балерины и заглянуть в Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям интерьеры помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века.
К концертному исполнению приглашен квартет Quantum.
Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован для зрителей старше 6 лет.