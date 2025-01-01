Меню
Новогодний Штраус и Вивальди в Особняке М. Кшесинской
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодний концерт в роскошном особняке Матильды Кшесинской

Роскошный особняк Матильды Кшесинской, являющийся эталонным образцом северного модерна, станет местом для незабываемого вечера. Приходите на концерт, где прозвучит музыка, которая полюбилась многим!

Слушатели концерта получают возможность посетить музей, стоимость которого включена в цену билета. Погрузитесь в атмосферу праздника и насладитесь музыкальными шедеврами от эпохи барокко до романтизма.

Программа концерта

В программе выступления зазвучат знаменитые произведения короля вальса Иоганна Штрауса-сына и юмористический «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса-отца. Во время исполнения этого произведения публике поощряется аплодировать и притопывать в такт музыке.

Также вы услышите:

  • Вальс Эмиля Вальдтейфеля «Конькобежцы» — в лучших традициях венских классических вальсов;
  • Обожаемый «Зима» Антонио Вивальди из цикла «Времена года»;
  • Фрагменты новогоднего балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

Это уникальное сочетание классической музыки, великолепного исполнения и волшебной новогодней атмосферы создаст незабываемые впечатления, даря искрометное новогоднее настроение.

Экскурсия по музею

После концерта у вас будет возможность прогуляться по музею. Вы сможете изучить особенности архитектуры особняка, увидеть сценические костюмы знаменитой балерины и заглянуть в Белый зал, где она принимала гостей. Бережно восстановленные по архивным фотографиям интерьеры помогут вам погрузиться в атмосферу Серебряного века.

Исполнители

К концертному исполнению приглашен квартет Quantum.

Продолжительность мероприятия

Концерт длится 1 час 10 минут и рекомендован для зрителей старше 6 лет.

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽
Санкт-Петербург, 3 января
Особняк Кшесинской Санкт-Петербург, Куйбышева, 2–4
16:00 от 3000 ₽

