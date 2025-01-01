Меню
Новогодний Штраус и Вивальди в Оранжерее при свечах
Новогодний концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на удивительный вечер под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений Оранжереи Таврического сада. Здесь, в уникальной атмосфере, вы сможете насладиться незабываемой новогодней программой, наполненной музыкальными шедеврами от барокко до романтизма.

Музыкальные шедевры сезона

В программе концерта прозвучат знаменитые произведения, включая:

  • Иоганн Штраус-сын - вальсы и полки, в том числе «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки венского леса»
  • Иоганн Штраус-отец - юмористический «Марш Радецкого», где публике будет предложено активно принимать участие, притопывая в такт музыке
  • Антонио Вивальди - потрясающий концерт «Зима» из цикла «Времена года»
  • Петр Чайковский - фрагменты из волшебного балета «Щелкунчик»
  • Эмиль Вальдтейфель - вальс «Конькобежцы»

Программа концерта

Вы сможете насладиться следующими произведениями:

  • Антонио Вивальди - «Зима» (переложение для квартета)
  • Арканджело Корелли - Рождественский концерт (переложение для квартета)
  • Петр Чайковский - Увертюра к балету «Щелкунчик»
  • Иоганн Штраус (отец) - Марш Радецкого
  • Иоганн Штраус (сын) - Полька «Трик-Трак», Персидский марш
  • Эмиль Вальдтейфель - Вальс «Конькобежцы»
  • Петр Чайковский - Марш из балета «Щелкунчик»
  • Иоганн Штраус (сын) - Полька-пиццикато, Вальс «Весенние голоса»
  • Петр Чайковский - «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
  • Иоганн Штраус (сын) - Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Исполнители

Концерт представит виртуозный квартет Quantum.

Детали мероприятия

Продолжительность - 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться волшебной музыкой!

