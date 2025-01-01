Новогодний Штраус и Вивальди в Оранжерее при свечах

Новогодний концерт в Оранжерее Таврического сада
Приглашаем вас на удивительный вечер под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений Оранжереи Таврического сада. Здесь, в уникальной атмосфере, вы сможете насладиться незабываемой новогодней программой, наполненной музыкальными шедеврами от барокко до романтизма.
Музыкальные шедевры сезона
В программе концерта прозвучат знаменитые произведения, включая:
- Иоганн Штраус-сын - вальсы и полки, в том числе «На прекрасном голубом Дунае» и «Сказки венского леса»
- Иоганн Штраус-отец - юмористический «Марш Радецкого», где публике будет предложено активно принимать участие, притопывая в такт музыке
- Антонио Вивальди - потрясающий концерт «Зима» из цикла «Времена года»
- Петр Чайковский - фрагменты из волшебного балета «Щелкунчик»
- Эмиль Вальдтейфель - вальс «Конькобежцы»
Программа концерта
Вы сможете насладиться следующими произведениями:
- Антонио Вивальди - «Зима» (переложение для квартета)
- Арканджело Корелли - Рождественский концерт (переложение для квартета)
- Петр Чайковский - Увертюра к балету «Щелкунчик»
- Иоганн Штраус (отец) - Марш Радецкого
- Иоганн Штраус (сын) - Полька «Трик-Трак», Персидский марш
- Эмиль Вальдтейфель - Вальс «Конькобежцы»
- Петр Чайковский - Марш из балета «Щелкунчик»
- Иоганн Штраус (сын) - Полька-пиццикато, Вальс «Весенние голоса»
- Петр Чайковский - «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»
- Иоганн Штраус (сын) - Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
Исполнители
Концерт представит виртуозный квартет Quantum.
Детали мероприятия
Продолжительность - 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу праздника и насладиться волшебной музыкой!