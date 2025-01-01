Новогодний Штраус и Вивальди при свечах

Новогодняя музыкальная программа в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины, жемчужине псевдороманской архитектуры Санкт-Петербурга. Возведенная в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, эта церковь располагается в живописном уголке города — на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Место насыщено историей и славится своей великолепной акустикой.

На вас ждет незабываемый вечер с праздничной программой, которая погрузит в атмосферу новогоднего волшебства. Наслаждайтесь музыкальными шедеврами, охватывающими эпохи от барокко до романтизма.

Программа концерта

В программе прозвучат лучшие произведения известных композиторов:

Антонио Вивальди — «Зима» из цикла концертов для скрипки с оркестром «Времена года» (переложение для квартета)

Арканджело Корелли — Рождественский концерт (переложение для квартета)

Петр Чайковский — Увертюра к балету «Щелкунчик»

Иоганн Штраус (отец) — Марш Радецкого

Иоганн Штраус (сын) — Полька «Трик-Трак», Персидский марш, Вальс «Сказки венского леса»

Эмиль Вальдтейфель — Вальс «Конькобежцы»

Петр Чайковский — Марш из балета «Щелкунчик», Вальс цветов из балета «Щелкунчик»

Иоганн Штраус (сын) — Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Исполнители

В концерте выступит квартет Quantum.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой праздника и классической музыкой в великолепном исполнении.