Новогодний Штраус и Вивальди при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины, жемчужине псевдороманской архитектуры Санкт-Петербурга. Возведенная в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, эта церковь располагается в живописном уголке города — на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Место насыщено историей и славится своей великолепной акустикой.
На вас ждет незабываемый вечер с праздничной программой, которая погрузит в атмосферу новогоднего волшебства. Наслаждайтесь музыкальными шедеврами, охватывающими эпохи от барокко до романтизма.
В программе прозвучат лучшие произведения известных композиторов:
В концерте выступит квартет Quantum.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться волшебной атмосферой праздника и классической музыкой в великолепном исполнении.