Новогодний Штраус и Вивальди при свечах в Яани Кирик
6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка волшебства: Новогодний концерт в Яани Кирик

В предвкушении волшебного вечера, когда сердца наполняются ожиданием чудес, приглашаем вас в концертный зал, озаренный мягким светом свечей. Новый год стучится в окна, принося с собой надежды и мечты.

В программе концерта вас ждут вальсы и польки великого Иоганна Штрауса, которые создадут атмосферу безмятежности и перенесут в эпоху изысканных балов и зимних вечеров. Особым моментом станет концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, дарящий свежесть морозного дыхания и отражающий красоту природы.

Завершит программу волшебная музыка из «Щелкунчика» Чайковского, где светлый дух новогоднего праздника станет кульминацией вечера. Здесь, в этом круговороте музыки и света, мы все становимся частью чего-то большего, чем просто концерт — это волшебный опыт, созданный звуками, светом и нашими душами, мечтающими о исполнении самых сокровенных желаний в наступающем году!

Программа вечера

  • Иоганн Штраус: «Полька пиццикато»
  • Иоганн Штраус: «Полька “На охоте”»
  • Иоганн Штраус: «Вальс “На прекрасном голубом Дунае”»
  • Антонио Вивальди: «Концерт “Зима”» из цикла «Времена года»
  • Петр Чайковский: Номера из балета “Щелкунчик”

Исполнители

AURUM квартет:

  • Ани Агаджанян, скрипка
  • Надежда Соболевская, скрипка
  • Константин Соболевский, альт
  • Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Концерт рекомендован для широкой слушательской аудитории старше шести лет.

Декабрь
Январь
31 декабря среда
14:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1200 ₽
1 января четверг
20:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 700 ₽
2 января пятница
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 700 ₽

