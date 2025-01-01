Новогодний Штраус и Вивальди при свечах в Яани Кирик

В предвкушении волшебного вечера, когда сердца наполняются ожиданием чудес, приглашаем вас в концертный зал, озаренный мягким светом свечей. Новый год стучится в окна, принося с собой надежды и мечты.
В программе концерта вас ждут вальсы и польки великого Иоганна Штрауса, которые создадут атмосферу безмятежности и перенесут в эпоху изысканных балов и зимних вечеров. Особым моментом станет концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, дарящий свежесть морозного дыхания и отражающий красоту природы.
Завершит программу волшебная музыка из «Щелкунчика» Чайковского, где светлый дух новогоднего праздника станет кульминацией вечера. Здесь, в этом круговороте музыки и света, мы все становимся частью чего-то большего, чем просто концерт — это волшебный опыт, созданный звуками, светом и нашими душами, мечтающими о исполнении самых сокровенных желаний в наступающем году!
AURUM квартет:
Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Концерт рекомендован для широкой слушательской аудитории старше шести лет.