Новогодний Штраус и Вивальди при свечах в Яани Кирик

Музыка волшебства: Новогодний концерт в Яани Кирик

В предвкушении волшебного вечера, когда сердца наполняются ожиданием чудес, приглашаем вас в концертный зал, озаренный мягким светом свечей. Новый год стучится в окна, принося с собой надежды и мечты.

В программе концерта вас ждут вальсы и польки великого Иоганна Штрауса, которые создадут атмосферу безмятежности и перенесут в эпоху изысканных балов и зимних вечеров. Особым моментом станет концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, дарящий свежесть морозного дыхания и отражающий красоту природы.

Завершит программу волшебная музыка из «Щелкунчика» Чайковского, где светлый дух новогоднего праздника станет кульминацией вечера. Здесь, в этом круговороте музыки и света, мы все становимся частью чего-то большего, чем просто концерт — это волшебный опыт, созданный звуками, светом и нашими душами, мечтающими о исполнении самых сокровенных желаний в наступающем году!

Программа вечера

Иоганн Штраус: «Полька пиццикато»

Иоганн Штраус: «Полька “На охоте”»

Иоганн Штраус: «Вальс “На прекрасном голубом Дунае”»

Антонио Вивальди: «Концерт “Зима”» из цикла «Времена года»

из цикла «Времена года» Петр Чайковский: Номера из балета “Щелкунчик”

Исполнители

AURUM квартет:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут без антракта. Концерт рекомендован для широкой слушательской аудитории старше шести лет.