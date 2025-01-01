Новогодний Штраус-гала в Эрмитаже

Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены. Прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. В программе также арии, дуэты и ансамбли из известных оперетт.

Музыкальные произведения

В исполнении Балтийского камерного оркестра и музыкантов Михайловского театра вас ожидают следующие произведения:

Увертюра из оперетты «Летучая мышь»

Полька «Трик-Трак»

Вальс «Сказки Венского леса»

Полька «На охоте»

Полька «Гром и молния»

«Кайзер вальс»

Полька «Пиццикато»

Вальс «Весенние голоса»

Полька «Поезд удовольствий»

Вальс «Розы с юга»

Полька «Жокей»

Полька «Тик-Так»

Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Марш Радецкого полка

Информация для зрителей

Не пропустите музыкальное событие! Концерт начнется в 20:00 в Большом Итальянском просвете. Продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Мы ждем вас на незабываемом вечере, полном чарующей музыки!