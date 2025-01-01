Новогодний Штраус-гала

Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены. Прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. В программе также арии, дуэты и ансамбли из известных оперетт.
В исполнении Балтийского камерного оркестра и музыкантов Михайловского театра вас ожидают следующие произведения:
Не пропустите музыкальное событие! Концерт начнется в 20:00 в Большом Итальянском просвете. Продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Мы ждем вас на незабываемом вечере, полном чарующей музыки!