Новогодний Штраус-гала
6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний Штраус-гала в Эрмитаже

Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены. Прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. В программе также арии, дуэты и ансамбли из известных оперетт.

Музыкальные произведения

В исполнении Балтийского камерного оркестра и музыкантов Михайловского театра вас ожидают следующие произведения:

  • Увертюра из оперетты «Летучая мышь»
  • Полька «Трик-Трак»
  • Вальс «Сказки Венского леса»
  • Полька «На охоте»
  • Полька «Гром и молния»
  • «Кайзер вальс»
  • Полька «Пиццикато»
  • Вальс «Весенние голоса»
  • Полька «Поезд удовольствий»
  • Вальс «Розы с юга»
  • Полька «Жокей»
  • Полька «Тик-Так»
  • Вальс «На прекрасном голубом Дунае»
  • Марш Радецкого полка

Информация для зрителей

Не пропустите музыкальное событие! Концерт начнется в 20:00 в Большом Итальянском просвете. Продолжительность мероприятия составит 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Мы ждем вас на незабываемом вечере, полном чарующей музыки!

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 5000 ₽
27 декабря суббота
21:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 5000 ₽
4 января воскресенье
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3000 ₽

PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
18+
Юмор
PRO standup концерт 30+ Медийных комиков
19 декабря в 19:00 Поправка
от 500 ₽
Органный концерт «Космос Баха при свечах»
6+
Классическая музыка
Органный концерт «Космос Баха при свечах»
20 декабря в 20:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1000 ₽
Зимний бал в Екатерининском собрании
6+
Классическая музыка
Зимний бал в Екатерининском собрании
27 декабря в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 2500 ₽
