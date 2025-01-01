Новогодний Штраус-гала во дворце Великого князя

Новогодний Штраус-гала концерт: Волшебство музыки в дворце Великого князя Владимира Александровича

Традиция новогодних концертов Штрауса в Петербурге

Традиция новогодних Штраус-гала концертов, берущая начало в Австрии, нашла отклик и в Санкт-Петербурге. Уже несколько лет подряд, в дни новогодних праздников, петербуржцы и гости города могут насладиться музыкальным великолепием семейства Штраусов, в великолепном дворце Великого князя Владимира Александровича. Этот дворец, расположенный вблизи Эрмитажа, станет чудесным местом для встречи Нового года в атмосфере роскоши и музыкального волшебства.

Волшебная атмосфера венских вальсов и популярных хитов

В исполнении Камерного оркестра Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под художественным руководством Аркадия Штейнлухта прозвучат знаменитые вальсы, польки и марши Штраусов, а также популярные хиты русской и западноевропейской музыки. Этот концерт создаст атмосферу сказочного венского леса и подарит праздничное настроение в вихре австрийского вальса.

Экскурсия по дворцу Великого князя Владимира Александровича

Перед концертом вас ждет увлекательная экскурсия по роскошным залам флорентийского палаццо – Дома ученых, построенного в XIX веке в стиле эклектики. Экскурсия откроет для вас великолепие архитектуры и интерьеров парадных залов, сохранившихся с эпохи Великого князя, а также уникальные художественные коллекции.

Информация о билетах

В продаже есть билеты двух категорий: с экскурсией (начало в 18:00) и без экскурсии. Билеты с экскурсией включают посещение музея и длительность концерта 2 часа 10 минут, в то время как билеты без экскурсии предполагают концерт продолжительностью 1 час 10 минут. В случае опоздания на экскурсию, услуга посещения экспозиции предоставляться не будет.