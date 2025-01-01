Новогодний Штраус-гала в Эрмитаже при свечах

В этот Новый год приглашаем вас на концерт при свечах «Штраус-гала» в одном из самых роскошных залов Санкт-Петербурга – Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа. Этот уникальный концерт наполнит вас положительной энергией и подарит невероятные эмоции!
В программе концерта вы услышите самые популярные произведения классической музыки, включая вальсы, польки и марши семьи Штраусов. Эта музыкальная традиция зародилась в Вене в начале ХХ века и с тех пор стала символом новогодних праздников.
С каждым годом новогодний концерт в Вене привлекает всё больше зрителей, превращаясь в престижнейшее событие, попасть на которое стремится каждый, кто ценит настоящую музыку. Присоединяйтесь к этой замечательной традиции и ощутите атмосферу венского праздника!
Место проведения концерта – это не просто зал, а истинное произведение искусства. Большой итальянский просвет с величественными стенами, украшенными полотнами Джордано, Креспи и Тьеполо, создаёт неповторимую атмосферу.
В качестве исполнителей выступит Концертный симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под управлением заслуженного артиста России Алексея Васильева.
Концерт пройдет без антракта и продлится 1 час 30 минут. Рекомендуем следовать на мероприятие всей семьей – концерт подходит для широкой аудитории слушателей старше шести лет.