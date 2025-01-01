Меню
Новогодний Штраус-гала при свечах
В канун Нового года предлагаем вам окунуться в мир классической музыки на концерт «Штраус-гала». Это мероприятие пройдет в уютной обстановке старинной церкви, где мерцающий полумрак и свечи создадут уникальную атмосферу таинственности и праздника.

Музыкальная программа

В программе вечера — самые популярные произведения Иоганна Штрауса-отца и Иоганна Штрауса-сына. Вас ждут вальсы, польки и марши, которые подарят заряд положительной энергии на весь год. Этот специальный музыкальный вечер пробуждает дух настоящего венского праздника, ведь традиция проведения торжественных концертов в преддверии Нового года зародилась в Вене в начале XX века.

Историческая справка

С тех пор, как обычай был установлен, Новый год в Вене невозможно представить без сверкающего огнями зала, симфонического оркестра и волнения от ожидания этого престижного события. Для каждого уважающего себя музыкального гурмана попасть на такой концерт стало настоящим знаком статуса.

Исполнители и продолжительность

Концертный симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова под управлением заслуженного артиста России Алексея Васильева исполнит лучшее из произведений Штрауса. Общая продолжительность концерта составит 1 час 30 минут без антракта.

Рекомендации для зрителей

Концерт рекомендован для широкой слушательской аудитории старше шести лет. Присоединяйтесь к этой замечательной новогодней музыкальной традиции и насладитесь атмосферой праздника в компании любимых мелодий!

