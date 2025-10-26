Новогодний шоу-концерт в сиянии тысячи свечей

Новогодний концерт при свечах

Приглашаем всех на уникальный новогодний концерте, который подарит атмосферу волшебства и праздника! В нашем шоу вы насладитесь теплом и светом тысячи свечей, освещающих сцену и зал. Каждому гостю будет обеспечено незабываемое впечатление.

Программа концерта

В программе вы найдете все самые любимые мелодии зимнего времени. Мы предлагаем вам насладиться нежным «Вальсом цветов» Чайковского и светлой «Ave Maria» Баха–Гуно. Также в исполнении артистов прозвучит новогодний хит ABBA «Happy New Year».

Популярный формат

Концерты с использованием свечей давно завоевали популярность среди зрителей благодаря своей уникальной атмосфере. Свет свечей создает неповторимое настроение, а зимние мелодии, в свою очередь, добавляют теплоту холодным вечерам. Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Мы уверены, что этот концерт станет прекрасным началом новогодних праздников для вас и ваших близких. Ждем вас на нашем праздничном событии!