Новогодний сборный корпоратив. Бурлеск Sirens show

Новогодняя вечеринка Sirens Jazz Cabaret

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! 21 декабря в Sirens Jazz Cabaret вас ждет яркая и красочная новогодняя вечеринка. Окунитесь в атмосферу джаза, танцев и блестящих костюмов, где каждый момент будет сказочным.

Неповторимая программа вечера

В этот вечер вас ожидает:

Концерт на большой сцене: Sirens Jazz Cabaret представит захватывающее музыкальное шоу с участием талантливых исполнителей.

Sirens Jazz Cabaret представит захватывающее музыкальное шоу с участием талантливых исполнителей. Иллюзионист: Почувствуйте магию на себе! Наблюдайте за захватывающими трюками, которые не оставят вас равнодушными. Попробуйте разгадать секреты волшебства!

Почувствуйте магию на себе! Наблюдайте за захватывающими трюками, которые не оставят вас равнодушными. Попробуйте разгадать секреты волшебства! Предсказательницы: Узнайте, что ждет вас в новом году. Все секреты и тайны станут доступны для вас!

Места и стоимость

Билеты на праздник можно приобрести по следующей стоимости:

Место в партере, в центре событий — 12 000 р.

Место в VIP зоне, для ценителей особого внимания — 24 000 р.

Место в ресторане, вдали от сцены — 12 000 р.

Праздничный стол

Все билеты включают в себя праздничный стол с изысканными блюдами:

Риет из лосося

Холодец из бычьих хвостов

Оливье с раковыми шейками

Мимоза с крабом и креветками

Хлебная корзина из собственной пекарни

Тартифлет с грибами и трюфельным соусом

Горячее на выбор: угольная рыба или стейк бавет

Десерт

Напитки: вода, морс по 0,5 литра, 2 бокала игристого, красное/белое вино по 250 мл или водка 250 г

Обсудить все пожелания и вопросы можно с менеджером, который всегда готов помочь вам сделать этот вечер незабываемым!