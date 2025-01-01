Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний сборный корпоратив. Бурлеск Sirens show
Киноафиша Новогодний сборный корпоратив. Бурлеск Sirens show

Новогодний сборный корпоратив. Бурлеск Sirens show

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодняя вечеринка Sirens Jazz Cabaret

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! 21 декабря в Sirens Jazz Cabaret вас ждет яркая и красочная новогодняя вечеринка. Окунитесь в атмосферу джаза, танцев и блестящих костюмов, где каждый момент будет сказочным.

Неповторимая программа вечера

В этот вечер вас ожидает:

  • Концерт на большой сцене: Sirens Jazz Cabaret представит захватывающее музыкальное шоу с участием талантливых исполнителей.
  • Иллюзионист: Почувствуйте магию на себе! Наблюдайте за захватывающими трюками, которые не оставят вас равнодушными. Попробуйте разгадать секреты волшебства!
  • Предсказательницы: Узнайте, что ждет вас в новом году. Все секреты и тайны станут доступны для вас!

Места и стоимость

Билеты на праздник можно приобрести по следующей стоимости:

  • Место в партере, в центре событий — 12 000 р.
  • Место в VIP зоне, для ценителей особого внимания — 24 000 р.
  • Место в ресторане, вдали от сцены — 12 000 р.

Праздничный стол

Все билеты включают в себя праздничный стол с изысканными блюдами:

  • Риет из лосося
  • Холодец из бычьих хвостов
  • Оливье с раковыми шейками
  • Мимоза с крабом и креветками
  • Хлебная корзина из собственной пекарни
  • Тартифлет с грибами и трюфельным соусом
  • Горячее на выбор: угольная рыба или стейк бавет
  • Десерт
  • Напитки: вода, морс по 0,5 литра, 2 бокала игристого, красное/белое вино по 250 мл или водка 250 г

Обсудить все пожелания и вопросы можно с менеджером, который всегда готов помочь вам сделать этот вечер незабываемым!

Купить билет на концерт Новогодний сборный корпоратив. Бурлеск Sirens show

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
19:30
Особняк Юргенса Санкт-Петербург, Жуковского, 19
от 8000 ₽

В ближайшие дни

Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
20 января в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Проверка материала. Семён Голубь
18+
Юмор
Проверка материала. Семён Голубь
24 декабря в 20:00 Stage Standup Club
от 100 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
27 декабря в 17:40 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше