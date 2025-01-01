Новогодний сборный корпоратив. Бурлеск Sirens show

Новогодняя вечеринка Sirens Jazz Cabaret
Приготовьтесь к незабываемому вечеру! 21 декабря в Sirens Jazz Cabaret вас ждет яркая и красочная новогодняя вечеринка. Окунитесь в атмосферу джаза, танцев и блестящих костюмов, где каждый момент будет сказочным.
Неповторимая программа вечера
В этот вечер вас ожидает:
- Концерт на большой сцене: Sirens Jazz Cabaret представит захватывающее музыкальное шоу с участием талантливых исполнителей.
- Иллюзионист: Почувствуйте магию на себе! Наблюдайте за захватывающими трюками, которые не оставят вас равнодушными. Попробуйте разгадать секреты волшебства!
- Предсказательницы: Узнайте, что ждет вас в новом году. Все секреты и тайны станут доступны для вас!
Места и стоимость
Билеты на праздник можно приобрести по следующей стоимости:
- Место в партере, в центре событий — 12 000 р.
- Место в VIP зоне, для ценителей особого внимания — 24 000 р.
- Место в ресторане, вдали от сцены — 12 000 р.
Праздничный стол
Все билеты включают в себя праздничный стол с изысканными блюдами:
- Риет из лосося
- Холодец из бычьих хвостов
- Оливье с раковыми шейками
- Мимоза с крабом и креветками
- Хлебная корзина из собственной пекарни
- Тартифлет с грибами и трюфельным соусом
- Горячее на выбор: угольная рыба или стейк бавет
- Десерт
- Напитки: вода, морс по 0,5 литра, 2 бокала игристого, красное/белое вино по 250 мл или водка 250 г
Обсудить все пожелания и вопросы можно с менеджером, который всегда готов помочь вам сделать этот вечер незабываемым!