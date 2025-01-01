Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний саундтрек
Билеты от 1500₽
Киноафиша Новогодний саундтрек

Новогодний саундтрек

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Новый год с музыкой: концерт Full Sound Band

Вырывайтесь из рутины праздничного безделья и погружайтесь в живую музыку! Full Sound Band приглашает вас на яркий новогодний концерт, где любимые мелодии из известных зимних кинолент оживут в великолепном звучании симфонического оркестра.

Чудесная атмосфера ожидает вас

Теплый свет софитов, чарующие аранжировки и уникальная атмосфера ожидания чуда создадут настроение, которое останется с вами надолго. Программа концерта разнообразна и включает в себя музыку кино, мультфильмов и даже джазовые интерпретации известных хитов.

Праздник для всей семьи

Приходите с семьей, друзьями или второй половинкой – подарите себе и близким незабываемый праздник, наполненный музыкой, теплом и вдохновением. Это уникальная возможность вернуть в свое сердце воспоминания о детстве и окунуться в мир волшебства.

Не упустите возможность!

Получите эмоции, которые невозможно передать словами – их нужно только почувствовать! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено, поэтому спешите их приобрести!

Купить билет на концерт Новогодний саундтрек

Помощь с билетами
Январь
10 января суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night
16+
Рок-н-ролл
Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night
25 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
2 февраля в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Дидюля
18+
Этно
Дидюля
4 января в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 5500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше