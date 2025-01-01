Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний рок с Good Orchestra. Ритм Блюз
Билеты от 1500₽
Киноафиша Новогодний рок с Good Orchestra. Ритм Блюз

Новогодний рок с Good Orchestra. Ритм Блюз

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Праздничный концерт с Good Orchestra

Приглашаем вас на самый атмосферный концерт уходящего года! В этот вечер вас ждёт согревающий рок, знакомые мелодии и новогоднее настроение в исполнении 16 потрясающих музыкантов. Каждое произведение станет незабываемым путешествием в мир музыки.

музыкальная программа

На концерте прозвучат лучшие композиции для создания праздничной атмосферы. Вас ждут мировые рок-хиты, новогодняя классика и, конечно, джаз. Это уникальная возможность насладиться разнообразием музыкальных жанров в едином концерте.

об атмосфере события

Концерт Good Orchestra — это не просто музыкальное событие. Это настоящий праздник музыки, наполняющий сердце радостью и теплом. Присоединяйтесь к нам и создайте себе праздничное настроение в компании профессионалов!

не пропустите

Не упустите шанс провести вечер в атмосфере любви к музыке и праздника. Убедитесь, что ваши эмоции и воспоминания о звучании этих чудесных мелодий будут с вами долго!

Купить билет на концерт Новогодний рок с Good Orchestra. Ритм Блюз

Помощь с билетами
Декабрь
23 декабря вторник
20:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1500 ₽

Фотографии

Новогодний рок с Good Orchestra. Ритм Блюз

В ближайшие дни

Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
18+
Джаз
Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio
6 января в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
6+
Классическая музыка
Времена года. Вивальди. Пьяццолла
12 декабря в 21:00 Римско-католический кафедральный собор
от 3500 ₽
Большой стендап от топ-комиков каждый день
18+
Юмор
Большой стендап от топ-комиков каждый день
10 января в 19:00 Джон Донн
от 2090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше