Новогодний праздник «Новый год на Диком Западе»
Киноафиша Новогодний праздник «Новый год на Диком Западе»

Спектакль Новогодний праздник «Новый год на Диком Западе»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Новый Год под угрозой на Диком Западе!

Только мы собрались весело отмечать праздник, как произошло невообразимое: коварный Похититель прокрался в самое сердце Нового Года и украл все подарки! Время остановилось, и мы оказались на заснеженном Диком Западе, где царит непредсказуемость и волшебство.

Приключения ждут!

Но и у этого края есть свои герои. Снеговик и Шериф спешат набрать команду отважных помощников, чтобы вернуть волшебство и раскрыть ледяное ограбление. Все зрители станут участниками увлекательного процесса!

Что нас ждёт?

  • Спецподготовка для юных шерифов: весёлые испытания на ловкость и смекалку, которые помогут выявить лучших помощников.
  • Секретная миссия: создадим волшебный талисман, который поможет обезвредить злодея.
  • Опасная погоня: исследуем пещеры и кактусовые заросли в поисках Похитителя!
  • Победная вечеринка: неоновая бумажная дискотека с фейерверком из конфетти — вместе мы отпразднуем победу и справедливость!

Возвращение подарков!

В конце концов, справедливость восторжествует, и подарки вернутся к своим владельцам. Новый Год не наступит без нас, и все вместе мы создадим настоящую атмосферу праздника!

Родители, не переживайте! Наша «беда» — это весёлое приключение, где все опасности — лишь игра, а улыбки и восторг настоящие.

