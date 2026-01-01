Спектакль Новогодний праздник «Новый год на Диком Западе»

Только мы собрались весело отмечать праздник, как произошло невообразимое: коварный Похититель прокрался в самое сердце Нового Года и украл все подарки! Время остановилось, и мы оказались на заснеженном Диком Западе, где царит непредсказуемость и волшебство.
Но и у этого края есть свои герои. Снеговик и Шериф спешат набрать команду отважных помощников, чтобы вернуть волшебство и раскрыть ледяное ограбление. Все зрители станут участниками увлекательного процесса!
В конце концов, справедливость восторжествует, и подарки вернутся к своим владельцам. Новый Год не наступит без нас, и все вместе мы создадим настоящую атмосферу праздника!
Родители, не переживайте! Наша «беда» — это весёлое приключение, где все опасности — лишь игра, а улыбки и восторг настоящие.