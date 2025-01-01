Меню
Новогодний поворот
Новогодний поворот

Спектакль Новогодний поворот

16+
Режиссер Арсений Кудря
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Праздничная комедия для взрослых в Рязанском театре драмы

Новогодние праздники уже близко, и Рязанский театр драмы приглашает вас на праздничную премьеру – спектакль «Новогодний поворот». В этом году традиционное январское представление обещает быть особенным: театр отмечает десятилетие своей новогодней постановки, которая давно полюбилась зрителям и стала настоящей городской традицией. Постановка станет редкой возможностью заглянуть в атмосферу, где знакомые образы, городские улицы и родные персонажи оживают в канун Нового года.

Что вас ждет?

В центре сюжета – двое молодых рязанцев, которые решили встретить Новый год с размахом и тщательно подготовились к празднику. Но в новогоднюю ночь, полную чудес и неожиданных поворотов, сложно предугадать все до мелочей. Один из героев получает необычный подарок от Деда Мороза, который открывает перед ними совершенно новые перспективы и превращает вечер в калейдоскоп удивительных событий.

Праздничное настроение и знакомые места

Спектакль перенесет зрителей в знакомые уголки города, погрузит в рязанские традиции и покажет, как встречают Новый год в разных районах, от центра до Солотчи. «Новогодний поворот» – это веселая и душевная история, которая наполнит ваши каникулы праздничным настроением и оставит улыбку на весь год.

Не упустите шанс увидеть этот спектакль, ведь следующая новогодняя постановка будет только через год. «Новогодний поворот» обещает стать лучшим началом года – приходите, чтобы зарядиться праздничной магией вместе с Рязанским театром драмы!

Рязань, 13 декабря
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
18:00 от 500 ₽

