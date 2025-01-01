Новогодний переполох в галерее Шилова

27 декабря в 18:00 Московская Государственная картинная галерея Героя труда Российской Федерации, Народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова приглашает вас на уникальный концерт под названием «Новогодний переполох!». В этом волшебном музыкальном событии примут участие солисты Большого театра и Новой оперы.

Сказочное настроение праздника

Когда зимние вечера окутаны снежной пеленой, воздух наполняется особым очарованием. Концерт обещает стать ярким событием, которое внесет в вашу жизнь тепло и надежду. Под звуки самых красивых музыкальных произведений зрители смогут ощутить магию преддверия нового года.

Для всей семьи

Мы приглашаем вас прийти с друзьями и детьми, чтобы вместе зарядиться новогодним настроением. Прекрасная музыка и атмосфера праздника создадут уникальные воспоминания для вас и ваших близких.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Мы ждем вас на нашем концерте!