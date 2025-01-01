Меню
Новогодний переполох
Билеты от 500₽
Новогодний переполох

Новогодний переполох

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Новогодний переполох в галерее Шилова

27 декабря в 18:00 Московская Государственная картинная галерея Героя труда Российской Федерации, Народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова приглашает вас на уникальный концерт под названием «Новогодний переполох!». В этом волшебном музыкальном событии примут участие солисты Большого театра и Новой оперы.

Сказочное настроение праздника

Когда зимние вечера окутаны снежной пеленой, воздух наполняется особым очарованием. Концерт обещает стать ярким событием, которое внесет в вашу жизнь тепло и надежду. Под звуки самых красивых музыкальных произведений зрители смогут ощутить магию преддверия нового года.

Для всей семьи

Мы приглашаем вас прийти с друзьями и детьми, чтобы вместе зарядиться новогодним настроением. Прекрасная музыка и атмосфера праздника создадут уникальные воспоминания для вас и ваших близких.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Мы ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт Новогодний переполох

Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Галерея Шилова Москва, Знаменка, 5
от 500 ₽

