Спектакль Новогодний переполох

Новогодний спектакль в Тотальном театре

В Тотальном театре начинается настоящее чудо — готовится премьера новогоднего спектакля по мотивам любимых историй Свена Нурдквиста: «Новогодний переполох» с Финдусом и Петсоном. На сцене оживут добрые сказки о том, как старик Петсон обретает верного друга, а котёнок Финдус учится открывать мир. Вместе с ними появятся весёлые и озорные Мюкли — фантастические существа, которые умеют устраивать настоящие чудеса.

Интерактивное шоу

Это не просто спектакль — вас ждёт множество интерактивных сюрпризов:

Интерактивные игры с детьми прямо во время представления;

Сюрпризы от наших героев;

Уютное новогоднее настроение с песнями, танцами и смехом;

Долгожданная встреча с самим Дедом Морозом!

Приходите всей семьёй — ведь праздник начинается именно здесь, в зале Тотального театра. Поторопитесь — сказка любит тех, кто верит в неё заранее.

Важно знать