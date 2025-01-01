Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний переполох
Киноафиша Новогодний переполох

Спектакль Новогодний переполох

О спектакле

Новогодний спектакль в Тотальном театре

В Тотальном театре начинается настоящее чудо — готовится премьера новогоднего спектакля по мотивам любимых историй Свена Нурдквиста: «Новогодний переполох» с Финдусом и Петсоном. На сцене оживут добрые сказки о том, как старик Петсон обретает верного друга, а котёнок Финдус учится открывать мир. Вместе с ними появятся весёлые и озорные Мюкли — фантастические существа, которые умеют устраивать настоящие чудеса.

Интерактивное шоу

Это не просто спектакль — вас ждёт множество интерактивных сюрпризов:

  • Интерактивные игры с детьми прямо во время представления;
  • Сюрпризы от наших героев;
  • Уютное новогоднее настроение с песнями, танцами и смехом;
  • Долгожданная встреча с самим Дедом Морозом!

Приходите всей семьёй — ведь праздник начинается именно здесь, в зале Тотального театра. Поторопитесь — сказка любит тех, кто верит в неё заранее.

Важно знать

  • Билеты возврату не подлежат. Вы можете перенести билет на другой сеанс или дату не позднее чем за 2 часа до спектакля.
  • Билеты приобретаются отдельно для родителя и ребёнка. Детям до 2 лет — бесплатно (при предъявлении свидетельства о рождении).

Купить билет на спектакль Новогодний переполох

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
16 декабря вторник
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
20 декабря суббота
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
15:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
18:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
15:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
18:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
26 декабря пятница
16:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
27 декабря суббота
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
15:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
18:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
28 декабря воскресенье
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
15:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
18:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
2 января пятница
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
3 января суббота
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
4 января воскресенье
10:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽
12:30
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Летучая мышь
Опера
Летучая мышь
20 декабря в 18:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
Однажды в зимнем царстве
Детский Детские елки
Однажды в зимнем царстве
27 декабря в 17:30 Казахский Национальный оркестр народных инструментов им. Курмангазы
от 3500 ₽
Звездный мальчик
Детский
Звездный мальчик
18 января в 12:00 Дворец Школьников
от 1800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше