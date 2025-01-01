Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний переполох в Брюсовом переулке. Интерактивная программа с мастер-классом
Билеты от 800₽
Киноафиша Новогодний переполох в Брюсовом переулке. Интерактивная программа с мастер-классом

Новогодний переполох в Брюсовом переулке. Интерактивная программа с мастер-классом

6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О выставке

Интерактивная программа в Музей-квартире Голованова

В уютной обстановке Музея-квартиры Голованова пройдет увлекательная интерактивная программа с мастер-классом, которая станет настоящим праздником для любителей музыки и творчества.

Дирижёрские палочки и новогодние песни

Участники смогут взять в руки дирижёрские палочки и вместе создать хоровод новогодних песен. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и стать частью её создания. Под руководством опытных специалистов, каждый сможет почувствовать себя настоящим дирижёром.

Создание ёлочной игрушки

Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки, которую каждый участник сможет забрать с собой. Это станет не только украшением для вашей ёлки, но и чудесной памятью об этом необычном вечере.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и привнести немного волшебства в вашу новогоднюю атмосферу!

Купить билет на выставка Новогодний переполох в Брюсовом переулке. Интерактивная программа с мастер-классом

Помощь с билетами
Декабрь
29 декабря понедельник
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 800 ₽
30 декабря вторник
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 800 ₽
31 декабря среда
13:00
Музей-квартира Голованова Москва, Брюсов пер., 7, кв. 10
от 800 ₽

В ближайшие дни

Art+
16+
Живопись Авангард Современное искусство
Art+
29 января в 16:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Сон в музее
0+
Живопись Инсталляция Новые медиа Интерактивный Современное искусство
Сон в музее
13 декабря в 20:20 Центр «Марс»
от 950 ₽
Цифровое шоу «VI Океан»
0+
Интерактивный Новые медиа
Цифровое шоу «VI Океан»
27 декабря в 16:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше