Интерактивная программа в Музей-квартире Голованова

В уютной обстановке Музея-квартиры Голованова пройдет увлекательная интерактивная программа с мастер-классом, которая станет настоящим праздником для любителей музыки и творчества.

Дирижёрские палочки и новогодние песни

Участники смогут взять в руки дирижёрские палочки и вместе создать хоровод новогодних песен. Это уникальная возможность не только насладиться музыкой, но и стать частью её создания. Под руководством опытных специалистов, каждый сможет почувствовать себя настоящим дирижёром.

Создание ёлочной игрушки

Завершением программы станет мастер-класс по изготовлению ёлочной игрушки, которую каждый участник сможет забрать с собой. Это станет не только украшением для вашей ёлки, но и чудесной памятью об этом необычном вечере.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и привнести немного волшебства в вашу новогоднюю атмосферу!