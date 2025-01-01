Новогодние каникулы для детей в Загородном клубе Репино-Ленинское

В Загородном клубе Репино-Ленинское зима превращается в настоящую сказку. Ребята попадают в волшебный парк развлечений, которому нужно помочь ожить — зарядить его новогодней магией. Каждый день открывается новое тематическое пространство парка, а это значит — свежие впечатления, новые друзья и маленькие победы.

Четыре мира волшебства

Четыре «столпа» парка представляют собой четыре увлекательных мира, которые мы будем исследовать вместе:

Аллея Аттракционов — драйв и движение. Спортивные и активные игры на свежем воздухе, зимние эстафеты, танцы, веселые забавы и катание с горки. Ребята могут выбрать, каким спортом заняться сегодня, познакомиться с наставниками и, если понравится, записаться на индивидуальные или групповые занятия после каникул.

— драйв и движение. Спортивные и активные игры на свежем воздухе, зимние эстафеты, танцы, веселые забавы и катание с горки. Ребята могут выбрать, каким спортом заняться сегодня, познакомиться с наставниками и, если понравится, записаться на индивидуальные или групповые занятия после каникул. Улица Мастеров — творчество без границ. Невероятные мастер-классы по созданию праздничных украшений и сувениров, работа с различными материалами и техниками. А также кулинарные мастер-классы с ароматными рецептами, которые приятно готовить и ещё приятнее дегустировать.

— творчество без границ. Невероятные мастер-классы по созданию праздничных украшений и сувениров, работа с различными материалами и техниками. А также кулинарные мастер-классы с ароматными рецептами, которые приятно готовить и ещё приятнее дегустировать. Площадь Тайн — место загадок и открытий. Интеллектуальные игры, квизы и квесты, где важны смекалка и командный дух. Для любителей острых ощущений предусмотрена Комната страха: отдельный хоррор-квест для старшей группы и «лайт»-версия для младших.

— место загадок и открытий. Интеллектуальные игры, квизы и квесты, где важны смекалка и командный дух. Для любителей острых ощущений предусмотрена Комната страха: отдельный хоррор-квест для старшей группы и «лайт»-версия для младших. Театральный проспект — сцены, музыка и киноистории. Театральные этюды, мини-сценки, шоу-программы и творческие номера — возможность проявить себя от первой реплики до финального аплодисмента.

Яркие события программы

Среди ярких событий программы:

Катание на хаски — знакомство с дружелюбными упряжками и невероятные эмоции на зимних трассах.

— знакомство с дружелюбными упряжками и невероятные эмоции на зимних трассах. Лазертаг-битва — командный азарт и настоящий экшен на снежной площадке.

— командный азарт и настоящий экшен на снежной площадке. Квизы и шоу-программы — каждый вечер превращается в праздник.

— каждый вечер превращается в праздник. Творческие мастер-классы и кулинарные студии — создаем своими руками и с удовольствием пробуем то, что приготовили.

— создаем своими руками и с удовольствием пробуем то, что приготовили. Спортивные тимбилдинги и танцевальные уроки — учимся работать в команде и поддерживать друг друга.

— учимся работать в команде и поддерживать друг друга. Зимние забавы и катание на горке — бодрящий воздух, румяные щеки и море смеха.

Комфорт и безопасность

Мы продумали формат так, чтобы каждый день был логичным, насыщенным и при этом комфортным: смена активностей, время для творчества и отдых в теплых пространствах клуба. Ребята всегда под присмотром внимательных наставников и инструкторов, а программы адаптируются под возраст и интересы групп.

Приглашаем на каникулы с магией

Подарите детям каникулы, о которых хочется рассказывать: с приключениями, открытиями и настоящей новогодней магией. Загородный клуб Репино-Ленинское ждет вас с 29 декабря по 11 января. Бронируйте места заранее — волшебный парк уже готов открыть свои ворота!