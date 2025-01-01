Концерт «Новогодний парад теноров»: волшебство классической музыки

Предновогодняя суета наполнится волшебными звуками великого искусства. На сцене «Центра исполнительских искусств на Добрынинской» развернётся удивительное музыкальное действо — концерт «Новогодний парад теноров». Этот вечер станет настоящим подарком для всех, кто ценит красоту оперного пения и магию классической музыки.

Выдающиеся солисты и потрясающий оркестр

В центре внимания — три выдающихся солиста оперных театров России, чьи голоса покоряют сердца слушателей. В сопровождении великолепного оркестра «Music Way» под управлением Оксаны Петриченко они исполнят самые яркие произведения из репертуара великого Лучано Паваротти и других знаменитых композиторов.

Искусство, наполненное смыслом

Каждая нота этого концерта будет наполнена особым смыслом и глубоким чувством. Проникновенное звучание теноров, величественные мелодии и праздничная атмосфера создадут неповторимую атмосферу волшебства. Этот вечер станет настоящим праздником для всей семьи.

Праздник для ценителей

Здесь соберутся ценители оперного искусства, любители классической музыки и все, кто хочет встретить Новый год в атмосфере высокого искусства. Не упустите возможность погрузиться в мир прекрасного вместе с лучшими голосами современности.

Незабываемые впечатления

Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления и эмоции, которые останутся в памяти надолго! Продолжительность концерта составит 2 часа с антрактом.