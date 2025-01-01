Новогодний органный концерт при свечах

Новогодние музыкальные шедевры в Лютеранском соборе

Орган, без сомнения, является величайшим и великолепным инструментом, созданным человеческим гением. Он способен воспроизвести всю палитру звуков и эмоций, а в руках виртуозного исполнителя становится целым оркестром.

В этом году, под величественными сводами Лютеранского собора (Петрикирхе) с идеальной акустикой, прозвучат новогодние концерты. Это не просто музыка, а настоящее волшебство, которое подарит вам незабываемые мгновения и станет ярким воспоминанием на весь будущий год.

Исполнители

В концерте 31 декабря примет участие Сергей Силаевский — известный петербургский органист и Kirchenmusiker, являющийся художественным руководителем Собора св. Петра и Павла «Петрикирхе». Он лауреат международных конкурсов и участник европейских фестивалей, а также преподаватель органной музыки.

Программа концерта

В программе 31 декабря вас ожидают произведения для органа (Gustav Steinmann) и клавесина (J. A. Stekete).

Дополнительные исполнители концерта:

Николай Ковалевич (балалайка) — многократный лауреат Всероссийских и международных конкурсов, активно выступает в России и Белоруссии.

(балалайка) — многократный лауреат Всероссийских и международных конкурсов, активно выступает в России и Белоруссии. Алиса Ермакова (флейта) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории с отличием, участница Лондонского Симфонического Оркестра и приглашенная артистка Театра Балета им. Константина Тачкина.

1 января — новый год с музыкой

На первом концерте 1 января выступит Ольга Котлярова — одна из самых известных органистов Санкт-Петербурга и лауреат международных конкурсов. Она активная участница международных органных фестивалей и регулярно выступает на радио и телевидении.

Также добавит своё звучание в концерт Ольга Яркина (арфа) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории и солистка Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Билеты

Билеты можно приобрести на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание, что места с ограниченной видимостью стоимостю 599 р.

Подарите себе и своим близким чудесный праздник музыки!