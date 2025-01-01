VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Санкт-Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут проходить концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов современности подарят зрителям незабываемые впечатления органного празднества.

Волшебство зимних праздников

Концерты Фестиваля состоятся на семи уникальных площадках Санкт-Петербурга, обладающих богатой историей и исключительными интерьерами, а также в других городах России. В теплой и дружественной атмосфере зрители смогут насладиться чудесной музыкой и уникальными интерьерами храмов. Под девизом «Орган над городом» фестиваль предлагает незабываемые впечатления с многоголосием короля инструментов, которое Filling Petersburg более чем на неделю.

Ротонда Дома голландской церкви

Одной из основных площадок фестиваля станет ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20). Это культурное пространство, которое в XVIII веке располагалось в голландском квартале, сейчас украшено историческим органом 1910 года, привезенным из Нидерландов в 2020 году. Мастером этого органа является Марта Вермейлен, а сам инструмент был восстановлен и теперь радует слушателей своим уникальным звуком.

Программа концерта

Концерт под названием «Времена года и королевство Щелкунчика» обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе ожидаются произведения величайших композиторов:

Антонио Вивальди – «Времена года»;

Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор, Ария из Оркестровой сюиты для скрипки и органа;

Пётр Чайковский – Марш из балета «Щелкунчик»;

Астор Пьяццолла – Ave Maria.

Концерт откроется «Весной» из «Времен года» Вивальди, что символизирует обновление и рождение новой жизни. Зрители также услышат зимние вариации Чайковского, которые отразят любимые моменты композитора.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Вера Демченко – скрипка;

– скрипка; Алла Морозова – орган.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта, мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.