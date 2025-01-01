Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний орган при свечах. Времена года и королевство Щелкунчика
Киноафиша Новогодний орган при свечах. Времена года и королевство Щелкунчика

Новогодний орган при свечах. Времена года и королевство Щелкунчика

6+
Возраст 6+

О концерте

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Санкт-Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 10 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут проходить концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов современности подарят зрителям незабываемые впечатления органного празднества.

Волшебство зимних праздников

Концерты Фестиваля состоятся на семи уникальных площадках Санкт-Петербурга, обладающих богатой историей и исключительными интерьерами, а также в других городах России. В теплой и дружественной атмосфере зрители смогут насладиться чудесной музыкой и уникальными интерьерами храмов. Под девизом «Орган над городом» фестиваль предлагает незабываемые впечатления с многоголосием короля инструментов, которое Filling Petersburg более чем на неделю.

Ротонда Дома голландской церкви

Одной из основных площадок фестиваля станет ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20). Это культурное пространство, которое в XVIII веке располагалось в голландском квартале, сейчас украшено историческим органом 1910 года, привезенным из Нидерландов в 2020 году. Мастером этого органа является Марта Вермейлен, а сам инструмент был восстановлен и теперь радует слушателей своим уникальным звуком.

Программа концерта

Концерт под названием «Времена года и королевство Щелкунчика» обещает стать настоящим музыкальным событием. В программе ожидаются произведения величайших композиторов:

  • Антонио Вивальди – «Времена года»;
  • Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор, Ария из Оркестровой сюиты для скрипки и органа;
  • Пётр Чайковский – Марш из балета «Щелкунчик»;
  • Астор Пьяццолла – Ave Maria.

Концерт откроется «Весной» из «Времен года» Вивальди, что символизирует обновление и рождение новой жизни. Зрители также услышат зимние вариации Чайковского, которые отразят любимые моменты композитора.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Вера Демченко – скрипка;
  • Алла Морозова – орган.

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта, мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Новогодний орган при свечах. Времена года и королевство Щелкунчика

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
13:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
18 декабря в 20:00 Анненкирхе
от 1200 ₽
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
6+
Неоклассика
Людовико Эйнауди. Неоклассика при свечах
21 декабря в 17:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
7 февраля в 15:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше