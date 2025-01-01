Меню
Новогодний орган при свечах: Времена года и Интерстеллар

Новогодний орган при свечах: Времена года и Интерстеллар

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов наших дней — все это оставит долгое послевкусие органного празднества.

Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут атмосферу, в которой Петербург будет наполняться неповторимым многоголосием короля инструментов.

Программа концерта «Новогодний орган при свечах: Времена года и Интерстеллар»

В программе — уникальное сочетание крупных произведений, которое призвано донести волшебство рождественского времени. Ведущие петербургские музыканты-виртуозы Мария Полищук, Алексей Иванов и Екатерина Маришкина подготовили для вас потрясающий музыкальный подарок.

Вечер откроет Оффертуар на два ноэля Александра Гильмана, выдающегося французского органиста и композитора. Основная часть его органных сочинений собрана в 18 сборниках под названием «Пьесы в различных стилях». Прозвучит также радостная «Gloria» из популярной рождественской кантаты Антонио Вивальди и его знаменитые «Времена года», представляющие собой философское размышление о круговороте жизни.

Не забыты и современные композиторы — будет звучать работа Ханса Андре Штамма и баховский хорал из Рождественской оратории. Также публика перенесется в космос «Интерстеллара» благодаря музыке Ханса Циммера. Ностальгическая нотка вечера дополнится органной аранжировкой новогодних мелодий Елизаветы Панченко и перезаписью «Тихой ночи» композитора Франца Грубера — самой популярной рождественской песни, звучащей на многих языках уже более трех веков.

Уникальный орган в храме Матери Божией Лурдской

Один из уникальных органов семейства Walcker 1910 года поразит вас своим звучанием в римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Инструменты этой немецкой династии известны своей универсальностью — они легко исполняют как барочную, так и романтическую музыку. Храм, возведенный в южнофранцузском романском стиле, является единственным в Петербурге католическим приходом, который не закрылся в советский период.

Интересный факт: во время визита генерала де Голля в 1966 году Ковенский переулок был заасфальтирован и украшен клумбами всего за одну ночь!

Исполнители и программа концерта

Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов:
— Мария Полищук, флейта-пикколо
— Алексей Иванов, труба
— Екатерина Маришкина, орган

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Приходите и погрузитесь в атмосферу рождественского чуда на органном фестивале в Петербурге!

Январь
4 января воскресенье
16:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1500 ₽

