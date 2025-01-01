Меню
Новогодний орган при свечах: Времена года и Гарри Поттер
6+
О концерте

Снежная Симфония: органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в удивительном Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это событие наполнит город фейерверком стилей и вдохновением лучших музыкантов нашего времени.

Фестивальные концерты состоятся на семи исторических площадках города с уникальными интерьерами, а также в других городах России. Заполнив атмосферу дружбы и тепла, эти концерты подарят зрителям незабываемые эмоции и окунут в многоголосие короля инструментов — органа.

Новогодний орган под свечами

Особый концерт «Новогодний орган при свечах: Времена года и Гарри Поттер» представит талантливая Мария Лобецкая. Эта программа предназначена для всех, кто хочет погрузиться в магию праздника и насладиться волшебством новогодних эмоций.

В программе вечера

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Nun komm der Heiden Heiland BWV 659-661
  • Антонио Вивальди (1678–1741): Концерт Зима из цикла «Времена года»
  • Пётр Чайковский (1840–1893): Марш – Танец Феи Драже – Вальс Цветов из балета «Щелкунчик»
  • Астор Пьяццолла (1921–1992): Концерт Зима из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
  • Джон Уильямс (1932*): Темы из к/ф «Гарри Поттер»
  • Питер Дойл (1951*): Вальс Невилла, Флёр и вальс Гарри
  • Иоганн Штраус (1825–1899): Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Исполнительницей концерта станет лауреат международных конкурсов, Мария Лобецкая, играющая на органе Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие будет интересно зрителям старше 6 лет.

Волшебство и магия

Погрузитесь в атмосферу праздника с помощью уникальной музыки и исторических локаций. В программе вы услышите не только классические произведения, но и захватывающие моменты из мира Гарри Поттера. Этот вечер станет для вас настоящим путешествием в волшебное детство!

Январь
9 января пятница
20:30
Собор Успения Пресвятой Девы Марии Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская, 11
от 1200 ₽

