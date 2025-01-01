С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в удивительном Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это событие наполнит город фейерверком стилей и вдохновением лучших музыкантов нашего времени.
Фестивальные концерты состоятся на семи исторических площадках города с уникальными интерьерами, а также в других городах России. Заполнив атмосферу дружбы и тепла, эти концерты подарят зрителям незабываемые эмоции и окунут в многоголосие короля инструментов — органа.
Особый концерт «Новогодний орган при свечах: Времена года и Гарри Поттер» представит талантливая Мария Лобецкая. Эта программа предназначена для всех, кто хочет погрузиться в магию праздника и насладиться волшебством новогодних эмоций.
Исполнительницей концерта станет лауреат международных конкурсов, Мария Лобецкая, играющая на органе Johannus. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие будет интересно зрителям старше 6 лет.
Погрузитесь в атмосферу праздника с помощью уникальной музыки и исторических локаций. В программе вы услышите не только классические произведения, но и захватывающие моменты из мира Гарри Поттера. Этот вечер станет для вас настоящим путешествием в волшебное детство!