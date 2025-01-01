Органный фестиваль «Венок Рождества» в Санкт-Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Этот фестиваль подарит зрителям фейерверк стилей и калейдоскоп эпох с вдохновением от лучших музыкантов.

Концерты фестиваля примут участь на семи исторических площадках города и в других городах России. Уникальные интерьеры храмов, атмосфера настоящего рождественского волшебства и разнообразие звучания семи разных органов создадут неповторимую обстановку для каждого зрителя. Девиз фестиваля — «Орган над городом» — идеально отражает его суть.

Новогодний орган при свечах: Времена года и Гарри Поттер

Специально для всех, кто жаждет новогодних эмоций, пройдет концерт Марии Лобецкой. В программу вошло множество увлекательных музыкальных произведений: от космоса Баха до волшебного мира Гарри Поттера.

Вечер начнется с хоральной обработки Баха, продолжатся популярные «Времена года» Вивальди. Эти произведения представляют собой философское размышление о жизни, а также направляют нас на экскурсию по Италии через звуки различных сезонов.

Астор Пьяццолла: «Времена года в Буэнос-Айресе»

Не обойдется без «Времен года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы — это четыре грандиозных танго, которые погружают слушателя в атмосферу страсти и одиночества большого города.

Также в программе — излюбленные моменты из балета «Щелкунчик», такие как «Сбор гостей», танец Феи Драже и «Вальс цветов». Эти мелодии помогут вам заново ощутить радость Рождества.

Гарри Поттер в органной интерпретации

Не упустите возможность вернуться в детство, вспомнив волшебство фильмов о Гарри Поттере. Вас ждут известные персонажи и запоминающиеся мелодии, завершится концерт на прекрасном «Голубом Дунае» в сопровождении вальсов Иоганна Штрауса.

Исторический орган и уникальная атмосфера

Один из уникальных органов фестиваля — инструмент семейства Walcker, созданный в 1910 году. Его звучание и барочная, и романтическая музыка захватят вас. Храм Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке, где пройдет концерт, славится своей историей и французской энергетикой.

Этот храм был построен по проекту архитектора Леонтия Бенуа и является единственным в Петербурге католическим приходом, который не закрылся в советский период. Он был приписан к французскому посольству, что позволило сохранить его на протяжении многих лет.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах: Nun komm der Heiden Heiland BWV 659-661

Антонио Вивальди: Концерт Зима из цикла Времена года

Пётр Чайковский: Марш — Танец Феи Драже — Вальс Цветов из балета «Щелкунчик»

Астор Пьяццолла: Концерт Зима из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»

Музыка к/ф «Гарри Поттер»: Джон Уильямс, Питер Дойл

Иоганн Штраус: Вальс «На прекрасном голубом Дунае»

Концерт будет вести лауреат международных конкурсов Мария Лобецкая. Продолжительность программы составит 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.