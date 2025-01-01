Новогодний орган при свечах в величественном соборе

Загадка Петербурга: концерты органной музыки в церкви Бенуа

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. На скрытом уголке города, под белоснежным шпилем римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, раскрывается новый культурный проект. Концерты органной музыки «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» стартуют в ноябре 2025 года и подарят зрителям возможность насладиться творчеством лучших органистов современности.

Экскурсия в историю

Перед каждым концертом вас ждет увлекательная экскурсия, которую проведет настоятель храма. Вы узнаете интереснейшие факты из истории церкви и сможете посетить семейное захоронение творческой династии Бенуа, расположенное в крипте.

Церковь была спроектирована выдающимся зодчим Николаем Бенуа в неороманском стиле в 1856–1859 годах. Интересно, что в 1877–1879 годах по желанию прихода была добавлена колокольня, что сильно огорчило самого архитектора, так как его изначальный замысел утратил гармонию.

Новогодние концерты под свечами

Окунитесь в атмосферу волшебства на концерте «Новогодний Орган при Свечах». Величественная архитектура и мерцающий свет сотен свечей создадут уникальную обстановку. В программе звучат торжественные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, посвященные чуду Рождества, которые наполнят атмосферу светлым праздником.

Среди других произведений вечера вы услышите одну из самых трогательных музыкальных композиций – «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева, полную ностальгии и очарования зимнего города.

Виртуозная игра и мощные аккорды

Кульминацией концерта станет знаменитый концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Яркие образы зимы в виртуозном исполнении органа создадут незабываемое впечатление и зарядят вас праздничным настроением.

Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера, где волшебство музыки и свечение свечей создадут незабываемую атмосферу.

Подробная информация о концерте

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсиями и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.

Программа концерта:

Дитрих Букстехуде (1637–1707): Прелюдия ре мажор BuxWV 139 Хоральная прелюдия Puer natus in Bethlehem («Младенец явлен в Вифлеем») Bux WV 217

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750): Хоральная прелюдия Puer natus in Bethlehem («Младенец явлен в Вифлеем») BWV 603 Пастораль фа мажор в 4-х частях BWV 590 Piece d’Orgue BWV 572 Фантазия соль мажор BWV 572 Шарль Гуно: Ave Maria в переложении для органа Ария из оркестровой сюиты ре мажор BWV 1068 в переложении для органа

Франц Шуберт: Аве Мария

Микаэл Таривердиев (1931–1996): «Тихая музыка. Русский регтайм» «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы или С легким паром»

Антонио Вивальди (1678–1741): «Времена года» Концерт № 4 фа минор «Зима» RV 297 (переложение для органа)

Исполнитель: Елена Рябко, орган (электронный орган Johannus)

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.