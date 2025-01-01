Новогодний орган при свечах в величественном соборе

Петербург – это не только Невский проспект и Дворцовая площадь. На скрытом уголке города, под белоснежным шпилем римско-католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, раскрывается новый культурный проект. Концерты органной музыки «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа» стартуют в ноябре 2025 года и подарят зрителям возможность насладиться творчеством лучших органистов современности.
Перед каждым концертом вас ждет увлекательная экскурсия, которую проведет настоятель храма. Вы узнаете интереснейшие факты из истории церкви и сможете посетить семейное захоронение творческой династии Бенуа, расположенное в крипте.
Церковь была спроектирована выдающимся зодчим Николаем Бенуа в неороманском стиле в 1856–1859 годах. Интересно, что в 1877–1879 годах по желанию прихода была добавлена колокольня, что сильно огорчило самого архитектора, так как его изначальный замысел утратил гармонию.
Окунитесь в атмосферу волшебства на концерте «Новогодний Орган при Свечах». Величественная архитектура и мерцающий свет сотен свечей создадут уникальную обстановку. В программе звучат торжественные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха и Дитриха Букстехуде, посвященные чуду Рождества, которые наполнят атмосферу светлым праздником.
Среди других произведений вечера вы услышите одну из самых трогательных музыкальных композиций – «Снег над Ленинградом» Микаэла Таривердиева, полную ностальгии и очарования зимнего города.
Кульминацией концерта станет знаменитый концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Яркие образы зимы в виртуозном исполнении органа создадут незабываемое впечатление и зарядят вас праздничным настроением.
Не упустите возможность стать частью этого особенного вечера, где волшебство музыки и свечение свечей создадут незабываемую атмосферу.
В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсиями и без. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта.
Исполнитель: Елена Рябко, орган (электронный орган Johannus)
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.