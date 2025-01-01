Новогодний орган при свечах в старинной церкви

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург, наполненный удивительной энергетикой зимних праздников, станет центром музыкального действия. Здесь будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фестиваль обещает фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов наших дней, оставляя незабываемое послевкусие музыкального празднества.

Уникальные площадки и теплота праздника

Концерты Фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Атмосфера дружбы и великолепной музыки, уникальные интерьеры храмов и неповторимое многоголосие органов — более чем на неделю Петербург окунется в мир рождественских мелодий. Девиз нашего рождественского марафона — «Орган над городом»!

Новый год при свечах

Откройте новые горизонты звучания: на концерте поднимет настроение очаровательная Светлана Фурник за органом. Провожая последние часы уходящего года, вы сможете насладиться музыкой гениальных композиторов под волшебные колокольчики, нежнейшие пасторали и рождественские ноэли. Концерт начнется с масштабного двухчастного цикла и изысканной пасторали Иоганна Себастьяна Баха.

Музыка, проникающая в сердце

Невозможно представить органный концерт без произведений Баха и музыки из знаменитого балета Петра Ильича Чайковского. Праздничные фанфары и аромат арабского кофе будут сопровождаться завораживающим танцем Феи Драже. Добро пожаловать в атмосферу праздничных очарований — в программе звучат номера из «Щелкунчика» Чайковского и знаменитая «Маленькая ночная серенада» Моцарта.

Историческое и музыкальное наследие

Фестиваль предоставит уникальную возможность услышать Лангедокский ноэль Александра Гильмана и органные симфонии Шарля Мари Видора — родоначальника жанра органной симфонии, который прослужил органистом в церкви Сен-Сюльпис. Также зрителей ждет органный хит «Вестминстерские колокола» Луи Вьерна и «Вокализ» Сергея Рахманинова в органной аранжировке.

Торжественное завершение

Концерт завершится признанной в мире рождественской песней «Тихая ночь», написанной Францем Грубером. Этот гeniальный музыкальный шедевр уже более трехсот лет объединяет людей в радости и надежде.

Забудьте о суете, погрузитесь в музыку

Новый год при свечах в старинной церкви — это не просто концерт, а уникальный опыт. В Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской звучание органа Walcker 1910 года поразит вас своей мощью и гармонией. Приходите, чтобы стать частью этого неповторимого музыкального приключения!

Фестиваль и его программа

В программы будут включены:

Иоганн Себастьян Бах: Прелюдия и фуга до мажор BWV 545, Рождественская пастораль ор. 56

Петр Чайковский: Номера из сюиты «Щелкунчик» ор. 71а

Александр Гильман: Noel Languedocien

Вольфганг Амадей Моцарт: Allegro из Маленькой ночной серенады KV 525

Клод Дебюсси: Лунный свет из Бергамасской сюиты

Луи Вьерн: Вестминстерские колокола

Сергей Рахманинов: Вокализ ор. 34 № 14

Шарль Мари Видор: Токката из симфонии № 5 op. 42 № 1

Франц Ксавьер Грубер: Тихая ночь, святая ночь

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Светлана Фурник, орган.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.