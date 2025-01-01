Меню
Новогодний орган при свечах: от Щелкунчика до Jingle Bells
6+
О концерте

Рождественский органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном удивительной энергетикой зимних праздников Петербурге пройдут концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фестиваль обещает стать настоящим фейерверком стилей и вдохновения лучших музыкантов, наполнив город необыкновенной атмосферой органного празднества.

Органные концерты в исторических локациях

Концерты фестиваля состоятся на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также в других городах России. Уникальные храмы и их интерьеры создадут теплую и дружественную обстановку, в которой зрители смогут насладиться чудесной музыкой.

Праздничный концерт с Анджеем Диковичем

Первый вечер нового года откроет праздничный концерт, который проведет Анджей Дикович. В программе концерта — известные рождественские хиты, в том числе знаменитый We Wish You a Merry Christmas, который появился в XVI веке в Юго-Западной Англии и стал символом западного Рождества.

Знакомство с классикой

На концерте прозвучит и «Тихая ночь» — один из самых известных рождественских гимнов, написанный немецким композитором Францем Грубером. Его мелодия до сих пор располагает к светлым размышлениям и создает праздничное настроение.

Произведения знаменитых композиторов

Концерт также порадует слушателей произведениями таких композиторов, как Сезар Франк, чья Фантазия Ля мажор считается шедевром organ music, и Петр Ильич Чайковский с отрывками из «Щелкунчика», который уже более трех веков радует зрителей своими волшебными мелодиями.

Интересные факты о музыке

Не упустите возможность услышать о происхождении рождества и музыки! Например, легендарный Jingle Bells, завершающий праздник, на самом деле был написан к Дню благодарения в 1857 году и изначально назывался One Horse Open Sleigh.

Экскурсии перед концертами

Перед каждым концертом настоятель храма проведет интересные экскурсии, которые позволят узнать больше о культуре и истории храма, а также посетить семейное захоронение династии Бенуа.

Билеты на фестиваль

В продаже доступны билеты двух категорий: с экскурсией или без неё. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, а залы открыты для всех зрителей старше 6 лет.

Программа концертов

  • We Wish You a Merry Christmas — светский рождественский гимн
  • Тихая ночь — Франц Грубер
  • Концерт ля минор в 3-х частях BWV 593 — Иоганн Себастьян Бах
  • O Holy Night — Адольф-Шарль Адан
  • Фантазия ля мажор — Сезар Франк
  • Фрагменты из балета «Щелкунчик» — Петр Ильич Чайковский
  • Снег над Ленинградом — Микаэл Таривердиев
  • Summertime из оперы «Порги и Бесс» — Джордж Гершвин
  • Зима из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» — Астор Пьяццолла
  • Паломничество из кантаты «Наше Рождество» — Ариэль Рамирес
  • Jingle Bells в авторской транскрипции — Джеймс Пирпонт

Исполнитель

Концерт проведет лауреат международных конкурсов Анджей Дикович на органе Johannus.

