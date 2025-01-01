Венок Рождества: VIII органный фестиваль в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург встретит VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это время, когда город будет наполнен чудесной музыкой и атмосферой зимних праздников. Фестиваль обещает уникальный фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов нашего времени.

Концерты в исторических интерьерах

Концерты пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и необычными интерьерами, а также в городах России. Теплая обстановка и удивительная музыка создадут неповторимое многоголосие короля инструментов. Девиз фестиваля — «Орган над городом».

Новогодний орган: от Баха до Уэббера

Среди главных событий фестиваля — концерт «Новогодний орган при свечах: от Баха до Уэббера». Вас ждут шедевры классической музыки в исполнении прославленного дуэта — сопрано Тань Цзыянь и органистки Марии Короновой. Программа концерта включает:

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до мажор BWV 547,

Николай Римский-Корсаков — «Пленившись розой соловей»,

Хуан Цзы — «Ищу цветы сливы на снегу»,

Эдвин Лемар — Концертная фантазия на темы из оперы «Кармен»,

Эндрю Ллойд Уэббер — арии из мюзиклов «Кошки» и «Призрак оперы»,

Пётр Чайковский — Танец феи Драже из «Щелкунчика»,

Микаэл Таривердиев — «Снег над Ленинградом».

Также прозвучит всемирно известный органный хит «Вестминстерские колокола» композитора Луи Вьерна, который более 30 лет служил титулярным органистом Собора Парижской Богоматери.

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Не пропустите новые концерты в церкви Бенуа. Это уникальное здание, спроектированное Николаем Бенуа в неороманском стиле, недавно стало новой точкой органного притяжения. Перед каждым концертом настоятель храма проведет экскурсию, рассказывая об интересных фактах из истории.

Важно знать

В продаже доступны билеты двух категорий — с экскурсией и без экскурсии. Экскурсия начинается за 30 минут до концерта. Концерты подходят для зрителей старше 6 лет и длятся 1 час 10 минут без антракта.

Приходите за незабываемыми эмоциями и окунитесь в мир органной музыки в потрясающей атмосфере Петербурга!