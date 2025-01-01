Уникальный рождественский органный марафон в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это будет фейерверк стилей, калейдоскоп эпох и вдохновение лучших музыкантов наших дней. Концерты Фестиваля запланированы на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России.

Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут атмосферу, в которой Петербург наполнится многоголосием короля инструментов. Девиз Рождественского органного марафона — «Орган над городом»!

Новогодний орган при свечах: от Баха до Таривердиева

Фестиваль завершается грандиозным концертом с блестящей органисткой Аидой Глуховой. В этот вечер вас ждет сияние барокко, роскошь французского симфонического органа и любимые праздничные мелодии.

Вечер откроется сонатой Александра Гильмана — выдающегося органиста, композитора и педагога. Его органные сонаты занимают особое место в творчестве и собраны в 18 сборниках под названием «Пьесы в различных стилях». Также в программе будут представлены органные транскрипции произведений Иоганна Себастьяна Баха, включая виртуозную Шутку и неспешную певучую Арию.

Музыка, создающая атмосферу праздника

Нельзя представить органный концерт без музыки Баха и без волшебного балета Петра Ильича Чайковского. Хрустальный танец Феи Драже подарит вам сказочную атмосферу «Щелкунчика». Рождественскую тему продолжит одно из самых знаменитых рождественских песнопений «Тихая ночь», написанное Францем Грубером. Эта мелодия прославляет рождение Иисуса, и уже третий век звучит на разных языках по всему миру.

Поклонникам английской музыки будет интересно познакомиться с работами Чарльза Вильерса Станфорда — выдающегося композитора, дирижера и органиста, оказавшего влияние на создание национальной профессиональной музыки. Вечер продолжит современный хит Last Christmas и мелодии Микаэла Таривердиева.

Программа концерта

Александр Гильман (1837–1911) — Соната для органа № 1 op. 42

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Шутка из Оркестровой сюиты № 2

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Ария из Оркестровой сюиты № 3 ре мажор BWV 1068

Чарльз Вильерс Станфорд (1852–1924) — Прелюдия в форме Чаконы op. 88 № 2

Микаэл Таривердиев (1931–1996) — «Маленький принц» из к/ф «Пассажир с "Экватора"», «Снег над Ленинградом» из к/ф «Ирония судьбы»

Петр Чайковский (1840–1893) — «Танец Феи Драже» из балета «Щелкунчик»

Джордж Майкл (1963–2016) — Last Christmas

Франц Грубер (1787–1863) — Тихая ночь

Шарль-Мари Видор (1844-1937) — Симфония № 5 op. 42 № 1: Токката

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Аида Глухова, орган — электронный орган Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Присоединяйтесь к этому удивительному вечеру и порадуйте себя музыкой, звучащей под светом свечей!