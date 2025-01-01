Меню
Новогодний орган при свечах: от Баха до Циммера
6+
О концерте

Рождественский органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном удивительной энергетикой зимних праздников Петербурге будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов оставят незабываемое послевкусие органного торжества.

Концерты Фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами. Теплая обстановка, чудесная музыка и атмосфера старинных локаций Северной столицы подарят зрителям незабываемые впечатления. Девиз нашего рождественского органного марафона — «Орган над городом»!

В самом начале нового года вас ждет концерт под управлением очаровательной Аллы Морозовой. Праздничная программа наполнена теплом рождественского настроения и ожиданием чудес. Ноэли и рождественские гимны будут напоминать о чуде Рождения, а лучшие саундтреки оживят в памяти образы любимых героев мирового кинематографа.

Орган откроет двери в мир Баха и вселенную Гарри Поттера. В программе — легендарная «Токката и фуга ре минор» и хоральная прелюдия, звучавшая в культовом «Солярисе» Тарковского. Также прозвучит Фантазия соль мажор, написанная в период, когда Бах занимался переписыванием Органной книжечки французского композитора Николя де Гриньи.

Продолжится рождественская тема ноэлем «Quand Jesus naquit a Noel» Клода Бальбатра, который отражает евангельские сюжеты, связанные с Рождеством.

Музыка кино

Музыка — один из главных героев любого фильма. Многие мелодии из кинофильмов обрели самостоятельную жизнь и теперь звучат в различных версиях, в том числе и органных. В концерте будут представлены работы композиторов Ханса Циммера, Джона Уильямса и Роберта Лопеса.

Вечер завершится любимой с детства песней «В лесу родилась ёлочка», которая навеет трогательные воспоминания.

Программа концерта

  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
  • Клод Бальбатр (1724–1799) - Ноэль Quand Jesus naquit a Noel
  • Ханс Циммер (1957*) - Time из к/ф «Начало»
  • We Wish You a Merry Christmas
  • Иоганн Себастьян Бах - Хоральная обработка Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659
  • Иоганн Себастьян Бах - Фантазия соль мажор BWV 572
  • Ханс Циммер - Музыка из к/ф «Интерстеллар»
  • Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес - «Отпусти и забудь» из м/ф «Холодное сердце»
  • Джон Уильямс (1932*) - Битва за Хогвартс из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»
  • Леонид Бекман (1872–1939) - «В лесу родилась ёлочка»

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Январь
2 января пятница
19:30
Римско-католический храм Святого Станислава Санкт-Петербург, Союза Печатников, 22
от 1500 ₽

