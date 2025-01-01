Новогодний орган при свечах: от Баха до Циммера

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в наполненном удивительной энергетикой зимних праздников Петербурге будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов оставят незабываемое послевкусие органного торжества.
Концерты Фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами. Теплая обстановка, чудесная музыка и атмосфера старинных локаций Северной столицы подарят зрителям незабываемые впечатления. Девиз нашего рождественского органного марафона — «Орган над городом»!
В самом начале нового года вас ждет концерт под управлением очаровательной Аллы Морозовой. Праздничная программа наполнена теплом рождественского настроения и ожиданием чудес. Ноэли и рождественские гимны будут напоминать о чуде Рождения, а лучшие саундтреки оживят в памяти образы любимых героев мирового кинематографа.
Орган откроет двери в мир Баха и вселенную Гарри Поттера. В программе — легендарная «Токката и фуга ре минор» и хоральная прелюдия, звучавшая в культовом «Солярисе» Тарковского. Также прозвучит Фантазия соль мажор, написанная в период, когда Бах занимался переписыванием Органной книжечки французского композитора Николя де Гриньи.
Продолжится рождественская тема ноэлем «Quand Jesus naquit a Noel» Клода Бальбатра, который отражает евангельские сюжеты, связанные с Рождеством.
Музыка — один из главных героев любого фильма. Многие мелодии из кинофильмов обрели самостоятельную жизнь и теперь звучат в различных версиях, в том числе и органных. В концерте будут представлены работы композиторов Ханса Циммера, Джона Уильямса и Роберта Лопеса.
Вечер завершится любимой с детства песней «В лесу родилась ёлочка», которая навеет трогательные воспоминания.
Исполнитель: Лауреат международных конкурсов Алла Морозова, орган.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта; концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.