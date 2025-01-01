Новогодний орган при свечах: от Баха до Циммера

Новогодний органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты обещают стать настоящим музыкальным праздником, полным фейерверков стилей и вдохновения лучших музыкантов современности. Фестиваль разместится на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также пройдет в других городах России.

Программа включает концерты в теплой и дружественной обстановке, где вас ждет волшебное звучание органа — короля инструментов. Девиз фестиваля в этом году - «Орган над городом».

Уникальный новогодний концерт: от Баха до Циммера

В первый вечер нового года вас пригласит очаровательная Алла Морозова на праздничный концерт, наполненный рождественским настроением и ожиданием чудес. Слушайте ноэли и рождественские гимны, которые напомнят о чуде Рождества, а также известные саундтреки, оживляющие память о любимых киногероях.

Программу откроет космическое произведение Иоганна Себастьяна Баха — Токката и фуга ре минор. Вы также послушаете хоральную прелюдию из культового фильма Тарковского «Солярис». Благородное баховское звучание будет представлено еще одним произведением, Фантазией соль мажор (Piece d'Orgue), написанным в период, когда композитор увлекался французским стилем.

В продолжение рождественской темы прозвучит Ноэль Quand Jesus naquit a Noel мастера рококо Клода Бальбатра. Этот жанр достиг своего расцвета в XVI веке вместе с развитием нотопечатания, где многоголосные ноэли были порождены григорианскими хоралами и гимнами, такими как We Wish You a Merry Christmas. Это один из немногих традиционных рождественских гимнов, в котором упоминается празднование Нового года!

Музыка из любимых фильмов

Музыка — один из ключевых элементов любого фильма. Многие мелодии стали самостоятельными и представлены в самых разных версиях, в том числе и органных. Сегодня прозвучат саундтреки Ханса Циммера, Джона Уильямса и Роберта Лопеса.

В завершение вечера ожидайте любимую песню «В лесу родилась елочка», которая evoked трогательные детские воспоминания.

Место проведения и атмосфера

Концерты пройдут в атмосферной Шведской церкви Святой Екатерины, которая открылась с марта 2025 года. Этот уникальный памятник архитектуры был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Прекрасное расположение на углу пешеходной Малой Конюшенной и Шведского переулка, богатейшая история и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания органа.

Все концерты проходят в таинственном полумраке при мерцающем свечном свете.

Программа концерта

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) Токката и фуга ре минор BWV 565 Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Клод Бальбатр (1724–1799) Ноэль Quand Jesus naquit a Noel

Ханс Циммер (1957*) Time из к/ф «Начало» Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес «Отпусти и забудь» из м/ф «Холодное сердце»

Джон Уильямс (1932*) Битва за Хогвартс из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти»

Леонид Бекман (1872–1939) В лесу родилась ёлочка



Исполнитель концерта — лауреат международных конкурсов Алла Морозова на органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт подходит для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемые праздничные впечатления!