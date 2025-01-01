Новогодний орган при свечах: от Баха до Циммера

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Концерты обещают стать настоящим музыкальным праздником, полным фейерверков стилей и вдохновения лучших музыкантов современности. Фестиваль разместится на семи петербургских площадках с богатой историей и уникальными интерьерами, а также пройдет в других городах России.
Программа включает концерты в теплой и дружественной обстановке, где вас ждет волшебное звучание органа — короля инструментов. Девиз фестиваля в этом году - «Орган над городом».
В первый вечер нового года вас пригласит очаровательная Алла Морозова на праздничный концерт, наполненный рождественским настроением и ожиданием чудес. Слушайте ноэли и рождественские гимны, которые напомнят о чуде Рождества, а также известные саундтреки, оживляющие память о любимых киногероях.
Программу откроет космическое произведение Иоганна Себастьяна Баха — Токката и фуга ре минор. Вы также послушаете хоральную прелюдию из культового фильма Тарковского «Солярис». Благородное баховское звучание будет представлено еще одним произведением, Фантазией соль мажор (Piece d'Orgue), написанным в период, когда композитор увлекался французским стилем.
В продолжение рождественской темы прозвучит Ноэль Quand Jesus naquit a Noel мастера рококо Клода Бальбатра. Этот жанр достиг своего расцвета в XVI веке вместе с развитием нотопечатания, где многоголосные ноэли были порождены григорианскими хоралами и гимнами, такими как We Wish You a Merry Christmas. Это один из немногих традиционных рождественских гимнов, в котором упоминается празднование Нового года!
Музыка — один из ключевых элементов любого фильма. Многие мелодии стали самостоятельными и представлены в самых разных версиях, в том числе и органных. Сегодня прозвучат саундтреки Ханса Циммера, Джона Уильямса и Роберта Лопеса.
В завершение вечера ожидайте любимую песню «В лесу родилась елочка», которая evoked трогательные детские воспоминания.
Концерты пройдут в атмосферной Шведской церкви Святой Екатерины, которая открылась с марта 2025 года. Этот уникальный памятник архитектуры был построен в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона в псевдороманском стиле. Прекрасное расположение на углу пешеходной Малой Конюшенной и Шведского переулка, богатейшая история и уникальная акустика создают идеальные условия для звучания органа.
Все концерты проходят в таинственном полумраке при мерцающем свечном свете.
Исполнитель концерта — лауреат международных конкурсов Алла Морозова на органе Johannus. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта; концерт подходит для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемые праздничные впечатления!