Уникальный органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге начнется VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это музыкальное событие наполнит атмосферу зимних праздников фейерверком стилей и вдохновением лучших музыкантов современности. Концерты пройдут на семи исторических площадках города, а также в других городах России.

Теплая обстановка и атмосфера праздника

Фестиваль пройдет в дружественной обстановке, где звучание уникальных органов будет сопутствовать чудесной музыке. Эти акустически богатые интерьеры храмов и исторических локаций Северной столицы создадут неповторимое многоголосие короля инструментов. Девиз фестиваля — «Орган над городом» — отлично отражает его атмосферу.

Концерт «Новогодний орган при свечах»

1 января традиционно будет представлен концерт «Новогодний орган при свечах: от Баха до Чайковского», исполнение которого возглавит органист Иван Мокшин.

Музыкальная программа вечера

Вечер откроет знаменитый финал «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия». Это произведение, создававшееся в XVIII веке, до сих пор остается одним из самых популярных произведений композитора. В программе концерта также будут звучать:

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия и фуга до мажор BWV 531, Хоральная обработка Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645.

Джон Фрэнсис Уэйд — католический рождественский гимн Adeste Fideles.

Ян Питерсзон Свелинк — More Palatino, известный своими виртуозными практиками.

Арканджело Корелли — Concerto Grosso Per la notte di Natale № 8.

Луи Вьерн — Постлюдия из цикла «24 пьесы в свободном стиле» и фрагменты из Первой симфонии для органа.

Петр Чайковский — музыка из балета «Щелкунчик», включающая знаменитые танец феи Драже и Вальс цветов.

Историческая локация концерта

Концерт пройдет в ротонде Дома голландской церкви на Невском проспекте. Это уникальное культурное пространство было основано в XVIII веке в самом сердце города. Здесь расположен исторический голландский орган 1910 года, великолепно сохранившийся и восстановленный в 2020 году.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальной атмосферой — приходите на «Новогодний орган при свечах»!