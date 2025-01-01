С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге начнется VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Это музыкальное событие наполнит атмосферу зимних праздников фейерверком стилей и вдохновением лучших музыкантов современности. Концерты пройдут на семи исторических площадках города, а также в других городах России.
Фестиваль пройдет в дружественной обстановке, где звучание уникальных органов будет сопутствовать чудесной музыке. Эти акустически богатые интерьеры храмов и исторических локаций Северной столицы создадут неповторимое многоголосие короля инструментов. Девиз фестиваля — «Орган над городом» — отлично отражает его атмосферу.
1 января традиционно будет представлен концерт «Новогодний орган при свечах: от Баха до Чайковского», исполнение которого возглавит органист Иван Мокшин.
Вечер откроет знаменитый финал «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия». Это произведение, создававшееся в XVIII веке, до сих пор остается одним из самых популярных произведений композитора. В программе концерта также будут звучать:
Концерт пройдет в ротонде Дома голландской церкви на Невском проспекте. Это уникальное культурное пространство было основано в XVIII веке в самом сердце города. Здесь расположен исторический голландский орган 1910 года, великолепно сохранившийся и восстановленный в 2020 году.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальной атмосферой — приходите на «Новогодний орган при свечах»!