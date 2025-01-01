Концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов наших дней сделают это мероприятие настоящим органным празднеством.

Уникальная атмосфера и исторические места

Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и экстраординарными интерьерами, а также в других городах России. Атмосфера дружбы и теплоты, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут неповторимый музыкальный опыт. Под девизом «Орган над городом» Петербург наполнится многоголосием короля инструментов.

Программу вечера откроет «Аллилуйя» Генделя

На концерте под названием «Новогодний орган при свечах: от Баха до Чайковского» за органом выступит Иван Мокшин. Вечер начнется с знаменитого финала «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия», который вот уже третье столетие считается шедевром. Это произведение стало популярным в Лондоне в период, когда интерес к итальянским операм уменьшился, а к английским ораториям— возрос.

Специальный гость вечера

Особым гостем вечера станет Ян Питерсзон Свелинк — нидерландский композитор и виртуоз клавесинист. Он известен как «амстердамский Орфей» и его педагогические навыки прославились по всей Северной Европе. Его учениками стали основатели северогерманской органной школы.

Музыкальные сокровища классической репертуара

Концерт не обойдется без музыки Иоганна Себастьяна Баха, включая одну из его хоральных обработок, и волшебных мелодий из «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского. Посетители смогут насладиться хрустальным звучанием танца Феи Драже и великолепием Вальса цветов.

Программа концерта

В программе также представлены:

Георг Фридрих Гендель – «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

Иоганн Себастьян Бах – Прелюдия и фуга до мажор BWV 531, Хоральная обработка Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Джон Фрэнсис Уэйд – Католический рождественский гимн Adeste Fideles

Ян Питерсзон Свелинк – More Palatino

Иван Мокшин – Сицилиана на русские темы

Арканжело Корелли – Concerto Grosso Per la note di Natale № 8 op. 6 (Рождественский концерт)

Луи Вьерн – Постлюдия из цикла «24 пьесы в свободном стиле», Симфония № 1 для органа соло

Петр Чайковский – Музыка из балета «Щелкунчик»: Танец Феи Драже, Вальс цветов

Орган и храм

Концерты будут проходить на уникальном органе семейства Walcker 1910 года, который удивит своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Инструменты этой фирмы известны не только в Германии, но и в других странах Европы, включая Россию. Храм Матери Божией Лурдской — это особое место Петербурга с атмосферой французской энергетики, построенное по проекту архитектора Леонтия Бенуа.

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой Рождества и великолепной музыкой!