С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, будут звучать концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей и вдохновение лучших музыкантов наших дней сделают это мероприятие настоящим органным празднеством.
Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и экстраординарными интерьерами, а также в других городах России. Атмосфера дружбы и теплоты, чудесная музыка и уникальные интерьеры храмов создадут неповторимый музыкальный опыт. Под девизом «Орган над городом» Петербург наполнится многоголосием короля инструментов.
На концерте под названием «Новогодний орган при свечах: от Баха до Чайковского» за органом выступит Иван Мокшин. Вечер начнется с знаменитого финала «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия», который вот уже третье столетие считается шедевром. Это произведение стало популярным в Лондоне в период, когда интерес к итальянским операм уменьшился, а к английским ораториям— возрос.
Особым гостем вечера станет Ян Питерсзон Свелинк — нидерландский композитор и виртуоз клавесинист. Он известен как «амстердамский Орфей» и его педагогические навыки прославились по всей Северной Европе. Его учениками стали основатели северогерманской органной школы.
Концерт не обойдется без музыки Иоганна Себастьяна Баха, включая одну из его хоральных обработок, и волшебных мелодий из «Щелкунчика» Петра Ильича Чайковского. Посетители смогут насладиться хрустальным звучанием танца Феи Драже и великолепием Вальса цветов.
В программе также представлены:
Концерты будут проходить на уникальном органе семейства Walcker 1910 года, который удивит своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Инструменты этой фирмы известны не только в Германии, но и в других странах Европы, включая Россию. Храм Матери Божией Лурдской — это особое место Петербурга с атмосферой французской энергетики, построенное по проекту архитектора Леонтия Бенуа.
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта, и он предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите шанс насладиться уникальной атмосферой Рождества и великолепной музыкой!