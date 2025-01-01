Новогодний орган при свечах c ABBA и Щелкунчиком

VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург наполнится удивительной энергетикой зимних праздников благодаря VIII органному фестивалю «Венок Рождества». Концерты фестиваля проведут на семи знаковых площадках города, а также в других городах России. Это будет фейерверк стилей и эпох, который оставит долгожданное послевкусие органного празднества.

Орган над городом

Под девизом «Орган над городом» фестиваль предлагает теплую и дружелюбную атмосферу, чудесную музыку и уникальные интерьеры храмов в атмосфере северной столицы. За более чем неделю, Петербург наполнится неповторимым многоголосием короля инструментов – органа.

Новогодний орган при свечах

Концерт "Новогодний орган при свечах" станет дорогой к праздничному настроению. Ольга Самойленко и Майя Мокрецова приглашают вас насладиться волшебными мелодиями, включая виртуозную Токкату из Пятой симфонии Шарля-Мари Видора, входящую в «топ 10» органного репертуара.

Шарль-Мари Видор, великий музыкант рубежа XIX–XX столетий, прослужил органистом в церкви Сен-Сюльпис, выступая по всему миру, даже дожив до 90 лет. Концерт обещает быть настоящим музыкальным фейерверком, объединяющим шедевры разных эпох.

Звучание классики и современности

Зрители смогут услышать известные произведения, такие как:

«Овцы могут спать спокойно» Иоганна Себастьяна Баха

Аллилуйя из мотета Моцарта

Ария из кантаты Вивальди

Ave Maria Шуберта

«Тихая ночь» — визитная карточка Рождества

Сюрпризом станет суперхит Франческо Сартори "Con te partirò", известный благодаря исполнению Андреа Бочелли, а завершит вечер хит группы ABBA «Happy New Year». Не упустите шанс услышать уникальный орган Walcker 1910 года, который удивит своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской.

История храма Матери Божией Лурдской

Этот уголок Петербурга пропитан атмосферой французской культуры. Император Николай II дал разрешение на строительство храма в 1898 году. Храм был возведен по проекту архитектора Леонтия Бенуа и стал единственным католическим приходом, не закрывшимся в советский период.

Программа концерта

Представляем программу концерта:

Шарль-Мари Видор — Токката из Симфонии для органа № 5

Иоганн Себастьян Бах — Ария «Schafe können sicher weiden»

Вольфганг Амадей Моцарт — Аллилуйя из кантаты Exultate jubilate

Антонио Вивальди — Ария из кантаты Gloria

Франц Шуберт — Ave Maria

Франц Ксавер Грубер — "Тихая ночь"

Пётр Чайковский — Танец Феи Драже из «Щелкунчика»

Группа ABBA — Happy New Year

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ольга Самойленко (сопрано) и Майя Мокрецова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.