Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний орган при свечах c ABBA и Щелкунчиком
Киноафиша Новогодний орган при свечах c ABBA и Щелкунчиком

Новогодний орган при свечах c ABBA и Щелкунчиком

6+
Возраст 6+

О концерте

VIII органный фестиваль «Венок Рождества»

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года Петербург наполнится удивительной энергетикой зимних праздников благодаря VIII органному фестивалю «Венок Рождества». Концерты фестиваля проведут на семи знаковых площадках города, а также в других городах России. Это будет фейерверк стилей и эпох, который оставит долгожданное послевкусие органного празднества.

Орган над городом

Под девизом «Орган над городом» фестиваль предлагает теплую и дружелюбную атмосферу, чудесную музыку и уникальные интерьеры храмов в атмосфере северной столицы. За более чем неделю, Петербург наполнится неповторимым многоголосием короля инструментов – органа.

Новогодний орган при свечах

Концерт "Новогодний орган при свечах" станет дорогой к праздничному настроению. Ольга Самойленко и Майя Мокрецова приглашают вас насладиться волшебными мелодиями, включая виртуозную Токкату из Пятой симфонии Шарля-Мари Видора, входящую в «топ 10» органного репертуара.

Шарль-Мари Видор, великий музыкант рубежа XIX–XX столетий, прослужил органистом в церкви Сен-Сюльпис, выступая по всему миру, даже дожив до 90 лет. Концерт обещает быть настоящим музыкальным фейерверком, объединяющим шедевры разных эпох.

Звучание классики и современности

Зрители смогут услышать известные произведения, такие как:

  • «Овцы могут спать спокойно» Иоганна Себастьяна Баха
  • Аллилуйя из мотета Моцарта
  • Ария из кантаты Вивальди
  • Ave Maria Шуберта
  • «Тихая ночь» — визитная карточка Рождества

Сюрпризом станет суперхит Франческо Сартори "Con te partirò", известный благодаря исполнению Андреа Бочелли, а завершит вечер хит группы ABBA «Happy New Year». Не упустите шанс услышать уникальный орган Walcker 1910 года, который удивит своим звучанием в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской.

История храма Матери Божией Лурдской

Этот уголок Петербурга пропитан атмосферой французской культуры. Император Николай II дал разрешение на строительство храма в 1898 году. Храм был возведен по проекту архитектора Леонтия Бенуа и стал единственным католическим приходом, не закрывшимся в советский период.

Программа концерта

Представляем программу концерта:

  • Шарль-Мари Видор — Токката из Симфонии для органа № 5
  • Иоганн Себастьян Бах — Ария «Schafe können sicher weiden»
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Аллилуйя из кантаты Exultate jubilate
  • Антонио Вивальди — Ария из кантаты Gloria
  • Франц Шуберт — Ave Maria
  • Франц Ксавер Грубер — "Тихая ночь"
  • Пётр Чайковский — Танец Феи Драже из «Щелкунчика»
  • Группа ABBA — Happy New Year

Исполнители: лауреаты международных конкурсов Ольга Самойленко (сопрано) и Майя Мокрецова (орган). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Новогодний орган при свечах c ABBA и Щелкунчиком

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на виолончелях. CelloKingdom рок-квартет
6+
Рок
Мировые рок-хиты на виолончелях. CelloKingdom рок-квартет
2 января в 15:00 Пространство «Пальма»
от 1700 ₽
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
0+
Классическая музыка
Балет при свечах: «Щелкунчик». По мотивам постановки 1934 года Василия Вайнонена
11 января в 20:30 Особняк Серебрякова
от 4400 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
8 января в 16:40 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше