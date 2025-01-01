Меню
Новогодний орган при свечах: Бах и Галантная Франция
Новогодний орган при свечах: Бах и Галантная Франция

Новогодний орган при свечах: Бах и Галантная Франция

6+
Возраст 6+

О концерте

VIII органный фестиваль «Венок Рождества» в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Петербурге, наполненном удивительной энергетикой зимних праздников, пройдут концерты VIII органного фестиваля «Венок Рождества». Фейерверк стилей и калейдоскоп эпох оставят долгое послевкусие органного празднества.

Концерты фестиваля пройдут на семи петербургских площадках с богатой историей и эксклюзивными интерьерами, а также в других городах России. Теплая и дружественная обстановка, чудесная музыка и уникальные интерьеры создадут атмосферу настоящего праздника.

Орган над городом

Марафон проходит под девизом «Орган над городом». В рамках мероприятия состоится концерт «Новогодний орган при свечах: Бах и Галантная Франция» с участием великолепной Анны Хоменя. Вечер будет посвящен музыке Франции и Германии, включающей изыски рококо, космос Баха и любимые рождественские мелодии.

Программа вечера

Вечер откроют оперные шедевры мастера рококо Жана Филиппа Рамо, которые прозвучат в органных транскрипциях. Рамо, который начал писать оперы и балеты только в 50 лет, создал новый стиль, который вызвал восхищение и споры. Также на концерте прозвучат чудесные ноэли композиторов Дакена и Бальбатра.

Клод Луи Дакен известен своей пьесой «Кукушка», а Клод Бальбатр, служивший клавесинистом при дворе, создавал гимны и песни для органа даже в эпоху революции.

Космическое мышление Баха

Иоганн Себастьян Бах, чей орган звучит в самых разных жанрах, представит свою знаменитую Фантазию, написанную в французском стиле. Концерт завершится легендарной Токкатой и фугой ре минор.

Уникальные органы и атмосферные локации

В концертах будет использоваться один из уникальных органов семейства Walcker 1910 года, который поразит вас своим неповторимым звучанием. Храм Матери Божией Лурдской, в котором пройдет концерт, обладает истинной французской атмосферой и особой архитектурой.

Здесь было дано высочайшее соизволение на строительство уже в 1898 году, а церковь стала единственным католическим приходом в Петербурге, который не закрылся в советский период.

Программа выступления

  • Жан-Филипп Рамо (1683–1764) – фрагменты из опер в переложении для органа
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) – Фантазия соль мажор BWV 572 (Pièce d’orgue)
  • Луи Клод Дакен (1694–1772) – Ноэль
  • Франц Грубер (1787–1863) – «Тихая ночь» (Stille nacht)
  • Клод Бальбатр (1724–1799) – Ноэль «Quand Jesus naquit a Noel»
  • Иоганн Себастьян Бах – Токката и фуга ре минор BWV 565

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Анна Хоменя (орган). Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта; предназначен для зрителей старше 6 лет.

В других городах
Январь
5 января понедельник
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
от 1500 ₽

