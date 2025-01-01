Новогодний орган и саксофон при свечах

Венок Рождества: Зимнее музыкальное волшебство в Петербурге

С 25 декабря 2025 года по 13 января 2026 года в Санкт-Петербурге пройдет VIII органный фестиваль «Венок Рождества». Этот праздник музыки предложит фейерверк стилей и вдохновение лучших современных исполнителей. Концерты пройдут на семи исторических площадках города, а также в других городах России, создавая атмосферу теплоты, дружбы и удивительной музыкальной эстетики.

Орган над городом

Под девизом «Орган над городом» фестиваль подарит уникальную возможность насладиться многоголосием органа в атмосферных местах Северной столицы. Каждый из выбранных залов хранят свою историю, а их интерьеры делают концерты поистине незабываемыми.

Новый год под орган и саксофон

Откроет новый год музыкальный дуэт Константина Андреева (саксофон) и Екатерины Маришкиной (орган, фортепиано). Программа начнется с хорала Nun dankett all Gott Ференца Листа, написанного для открытия органа знаменитой фирмы F. Walcker & Co в Риге. Это произведение — лишь одна из многих жемчужин, которые будут исполнены на концерте.

Музыкальные сюрпризы и хиты

Слушателей ждет множество музыкальных сюрпризов, среди которых ноэль Луи-Клода Дакена и волюнтари Чарльза Джона Стэнли. Не обойдется и без классического хита Берта Кемпферта «Strangers in the Night», ставшего настоящей визитной карточкой Фрэнка Синатры. Кроме того, итальянский композитор Роберто Молинелли представит четыре картины Нью-Йорка, полные контрастов и ярких музыкальных идей.

Завершение вечера

Концерт завершится джазовой сюитой выдающегося современного композитора Ханса Андре Штамма. Это будет поистине лучшая встреча нового года!

Уникальное историческое пространство

Концерты пройдут в Ротонде Дома голландской церкви, историческом здании с роскошным органом 1910 года. Это уникальное культурное пространство, где в XVIII веке располагался голландский квартал, дополнит атмосферу праздника.

Программа концерта

Ференц Лист – Nun danket alle Gott

Бьорн Ульвеус, Бенгт Андерссон – Happy New Year

Луи-Клод Дакен – Ноэль ля минор

Берт Кемпферт – Strangers in the night

Чарльз Джон Стэнли – Волюнтари соль мажор

Микаэл Таривердиев – Домский собор

Маурицио Макеллы – Снег над Ленинградом

Роберто Молинелли – Четыре картины Нью-Йорка

Ханс-Андре Штамм – Маленькая джазовая сюита

Исполнители

В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Константин Андреев (саксофон) и Екатерина Маришкина (орган, фортепиано). Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут без антракта. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.