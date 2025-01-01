Новогодний орган гала в Большом зале консерватории

TOPCONCERTS приглашает вас отметить Новый год на грандиозном концерте «Новогодний орган гала». В этом вечере вы сможете насладиться мощью и величием «Короля инструментов» — огромного симфонического органа Большого зала.

Выступающие артисты

Особое мастерство продемонстрирует блестящий органист Сильвио Челегини из Сикстинской капеллы Ватикана. Его музыкальное сопровождение дополнит Большой детский хор имени В. С. Попова и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Светланова под управлением выдающегося итальянского дирижера Алессандро Дагостини.

Программа концерта

В программе — шедевры новогодней органной музыки, включая:

«Ave Maria» И. С. Баха

«Аллилуйя» и «Коронационный гимн» Г. Генделя

«Panis Angelicus» К. Франка

Популярные рождественские песни: «Let it Snow», «Jingle Bells», «O Holy Night», «We Wish You a Merry Christmas»

В финале зрителей ждет впечатляющее попурри из легендарных хитов, включая:

«Свадебный марш» Ф. Мендельсона

«Марш гладиаторов» Ю. Фучика

«Марш Радецкого» И. Штрауса

«Канкан» Ж. Оффенбаха

Уникальный орган

Большой зал консерватории украшает один из лучших в мире органов фирмы «Кавайе-Коль». Этот орган был представлен на Х Всемирной выставке в Париже в 1900 году и был удостоен высшего «Гран-при» и Золотой медали. Он был установлен в Москве в 1901 году.

Непередаваемые ощущения

Уникальные переложения известных шедевров для органа, хора и симфонического оркестра, исполняемые в новогодних декорациях и ярком освещении, создадут атмосферу божественной красоты и звуковой мощи. Празднуйте Новый год с нами!