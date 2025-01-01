Меню
Новогодний огонёк: праздничный вечер и концерт Игоря Корнелюка
Киноафиша Новогодний огонёк: праздничный вечер и концерт Игоря Корнелюка

Новогодний огонёк: праздничный вечер и концерт Игоря Корнелюка

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний вечер с Игорем Корнелюком в Репино-Ленинском

Пора загадывать желания и собирать команду друзей! На нашем новогоднем вечере каждый найдет свое настроение. С первых минут праздник поведет профессиональный ведущий. Его динамичность и остроумие сделают событие незабываемым. Он тонко чувствует зал и превращает каждый тост, игру и паузу в часть большого сценария, где не бывает скучных сцен.

Музыкальное сердце вечера

Диджей, который станет музыкальным сердцем вечера, презентует актуальные хиты, золотую классику и треки, которые создадут идеальную атмосферу. Ожидайте викторину «Музлото», где вам предстоит проверить интуицию и музыкальную память. Азарт, смех и искренние эмоции гарантированы, а самых активных ждут приятные сюрпризы и подарки от наших партнёров.

Волшебные гости

Конечно, без главных волшебников не обойтись! Дед Мороз и Снегурочка щедро дарят улыбки и создают атмосферу настоящего чуда. Они помогут вашим самым важным желаниям обрести силу. Чтобы почувствовать магию заранее, мы устроим «Репетицию Нового года» — весёлый интерактив, который подготовит вас к встрече 31 декабря на все сто!

Звёздный сюрприз

Особое событие вечера — звёздный сюрприз: на сцену выйдет приглашённый гость, Игорь Корнелюк. Его песни — это ностальгия и необычайные эмоции, которые объединяют поколения.

Зажигательная дискотека

Финал вечера — зажигательная дискотека 80-х с легендарными хитами и ритмами, от которых невозможно устоять. Подарите себе праздник, о котором захочется рассказывать. Бронируйте места и встретим Новый год красиво!

В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Загородный клуб «Репино-Ленинское» Санкт-Петербург, Выборгский р-н, пос. Ленинское, Советская, 171
от 7500 ₽

