Новогодний огонёк. Концерт за столиками
18+
О концерте

Новогодний огонёк в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на концерт за столиками «Новогодний огоньёк», который пройдет в Уральском центре народного искусства. Это уникальное событие обещает создать праздничную атмосферу с лёгкой и красивой музыкой различных жанров в уютной обстановке.

Праздничная атмосфера

Концерт станет отличной возможностью насладиться сладостями и лёгким вином в стильном зале. Это мероприятие заинтересует любителей живой музыки и ярких праздничных событий.

Выступающие артисты

На сцене вас будут радовать:

  • Олег Бударацкий (вокал)
  • Елена Бирюзова (вокал)
  • Евгений Ханчин (ударные)

Ведущий вечера — Константин Зущик, который своим обаянием и талантом добавит магии в этот вечер.

Ностальгия по старым традициям

Кажется, уже невозможно представить зимние праздники без щекочущего нос запаха мандаринов, нарядной сверкающей ёлки и того самого «Новогоднего огонька». Когда-то это шоу светило только с голубых телеэкранов, но сейчас благодаря ярким артистам оно оживает на сцене.

Музыка, пение и танцы

Слушать музыку, петь и танцевать под любимые песни — разве это не настоящее предновогоднее чудо? Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!

Декабрь
29 декабря понедельник
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 2000 ₽
30 декабря вторник
19:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 2000 ₽

