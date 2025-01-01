Новогодний огонёк. Концерт за столиками

Новогодний огонёк в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на концерт за столиками «Новогодний огоньёк», который пройдет в Уральском центре народного искусства. Это уникальное событие обещает создать праздничную атмосферу с лёгкой и красивой музыкой различных жанров в уютной обстановке.

Праздничная атмосфера

Концерт станет отличной возможностью насладиться сладостями и лёгким вином в стильном зале. Это мероприятие заинтересует любителей живой музыки и ярких праздничных событий.

Выступающие артисты

На сцене вас будут радовать:

Олег Бударацкий (вокал)

Елена Бирюзова (вокал)

Евгений Ханчин (ударные)

Ведущий вечера — Константин Зущик, который своим обаянием и талантом добавит магии в этот вечер.

Ностальгия по старым традициям

Кажется, уже невозможно представить зимние праздники без щекочущего нос запаха мандаринов, нарядной сверкающей ёлки и того самого «Новогоднего огонька». Когда-то это шоу светило только с голубых телеэкранов, но сейчас благодаря ярким артистам оно оживает на сцене.

Музыка, пение и танцы

Слушать музыку, петь и танцевать под любимые песни — разве это не настоящее предновогоднее чудо? Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера!