Новогодний музыкальный калейдоскоп

Юрий Новгородский & The Backstage Band

Вас ждет незабываемая ночь, полная музыки и веселья! Юрий Новгородский и The Backstage Band представят золотой фонд мировой музыки, где прозвучат бессмертные хиты от легендарных исполнителей. Ожидайте песни от:

Dire Straits

The Beatles

Eric Clapton

Deep Purple

Pink Floyd

Amy Winehouse

The Rolling Stones

Joe Cocker

Elvis Presley

Jimi Hendrix

Новогодние сюрпризы

Не упустите возможность встретить Главных героев праздника — Деда Мороза и Снегурочку! Они приготовили для вас множество сюрпризов и подарков.

Фотозона и конкурсы

Запечатлейте самые яркие моменты в нашей новогодней фотозоне, а также участвуйте в веселых конкурсах с шансом выиграть призы!

Ведущие и атмосфера праздника

Наши харизматичные ведущие, актеры театра и кино, создадут уникальную атмосферу и не дадут вам скучать ни минуты.

Традиции встречи Нового года

Вместе встретим Новый год под бой курантов! Не забудьте услышать речь президента и разделить самые теплые пожелания.

Танцы до утра

Зажигательные сеты от нашего DJ не позволят вам остаться в стороне — танцы ждут вас до самого утра!

И помните, в стоимость билета входит специальное новогоднее меню, чтобы сделать ваш вечер еще более незабываемым!