Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний музыкальный калейдоскоп
Билеты от 20000₽
Киноафиша Новогодний музыкальный калейдоскоп

Новогодний музыкальный калейдоскоп

18+
Возраст 18+
Билеты от 20000₽

О концерте

Юрий Новгородский & The Backstage Band

Вас ждет незабываемая ночь, полная музыки и веселья! Юрий Новгородский и The Backstage Band представят золотой фонд мировой музыки, где прозвучат бессмертные хиты от легендарных исполнителей. Ожидайте песни от:

  • Dire Straits
  • The Beatles
  • Eric Clapton
  • Deep Purple
  • Pink Floyd
  • Amy Winehouse
  • The Rolling Stones
  • Joe Cocker
  • Elvis Presley
  • Jimi Hendrix

Новогодние сюрпризы

Не упустите возможность встретить Главных героев праздника — Деда Мороза и Снегурочку! Они приготовили для вас множество сюрпризов и подарков.

Фотозона и конкурсы

Запечатлейте самые яркие моменты в нашей новогодней фотозоне, а также участвуйте в веселых конкурсах с шансом выиграть призы!

Ведущие и атмосфера праздника

Наши харизматичные ведущие, актеры театра и кино, создадут уникальную атмосферу и не дадут вам скучать ни минуты.

Традиции встречи Нового года

Вместе встретим Новый год под бой курантов! Не забудьте услышать речь президента и разделить самые теплые пожелания.

Танцы до утра

Зажигательные сеты от нашего DJ не позволят вам остаться в стороне — танцы ждут вас до самого утра!

И помните, в стоимость билета входит специальное новогоднее меню, чтобы сделать ваш вечер еще более незабываемым!

Купить билет на концерт Новогодний музыкальный калейдоскоп

Помощь с билетами
Декабрь
31 декабря среда
23:30
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 20000 ₽

В ближайшие дни

Главная ночь джаза
6+
Джаз
Главная ночь джаза
27 февраля в 23:00 Jam Club
от 2500 ₽
Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
18+
Юмор
Леонид Кулаков и Виктория Складчикова. Проверочный концерт
15 декабря в 19:30 Stand Up Патрики
от 2000 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
3 января в 17:00 Petter
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше