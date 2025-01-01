Волшебство Нового года с «Новогодним музыкальным калейдоскопом»

Встречайте Новый 2026 год с «Новогодним музыкальным калейдоскопом»! 31 декабря, сбор гостей в 23:30. Готовы к самой незабываемой ночи года? Мы приглашаем вас на грандиозное празднование, которое зарядит вас энергией и позитивом на весь предстоящий год!

Музыкальная магия в большом зале

«Новогодний музыкальный калейдоскоп 2026» – это не просто вечеринка, это настоящая феерия музыки. В эту волшебную ночь Большой зал Ритм-Блюз кафе превратится в эпицентр музыкальной магии, где каждый звук будет исполняться с passion и мастерством.

Золотой фонд мировой музыки

Вас ждет незабываемое путешествие по золотому фонду мировой музыки, где прозвучат бессмертные хиты от таких титанов, как Dire Straits, The Beatles, Eric Clapton, Deep Purple, Pink Floyd, Amy Winehouse, The Rolling Stones, Joe Cocker, Elvis Presley и Jimi Hendrix.

Яркие выступления и гости вечера

Главное украшение вечера – выступление Юрия Новгородского & The Backstage Band, чья энергия и профессионализм подарят вам незабываемые эмоции. Специальным гостем новогодней ночи станет неподражаемая Lena Shery, чье выступление добавит вечеру особую изысканность.

Развлечения и сюрпризы

Дед Мороз и Снегурочка уже готовят для вас сюрпризы и подарки! Мы подготовили стильную новогоднюю фотозону, где вы сможете запечатлеть самые яркие моменты. Участвуйте в веселых конкурсах и выигрывайте призы!

Неповторимая атмосфера праздника

Наши харизматичные ведущие, актеры театра и кино, создадут неповторимую атмосферу праздника и не дадут вам скучать ни минуты! Не забудьте, что мы будем встречать Новый год под бой курантов и с самыми теплыми пожеланиями в прямом эфире.

Танцы до утра

Зажигательные сеты от нашего DJ заставят вас танцевать всю ночь напролет! Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать эту новогоднюю ночь по-настоящему незабываемой!