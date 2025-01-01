Меню
Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»

Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»

0+
Возраст 0+
Билеты от 2000₽

О концерте

Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!» в Большом зале Консерватории

На новогоднем мультконцерте «Ну, погоди!» зрители смогут насладиться любимыми героями на большом экране. Специально для этого мероприятия будет организовано выступление симфо-джазового оркестра и солистов, которые вживую исполнят известные мелодии из классического мультсериала.

Забавные моменты в программе

В мультипликационном концерте шоу-программа включает в себя самые смешные моменты из «Ну, погоди!», а также другие известные композиции. В программе прозвучат легендарные песни из мультфильмов:

  • «Водные лыжи»
  • «Комарово»
  • «Веселый марш монтажников»
  • «Миллион алых роз»

Продолжительность концерта — 75 минут, и он разделен на два акта.

Структура программы

1 АКТ:

  • «Анимонтаж»
  • «Телефонная будка»
  • «В метро»
  • «На спортивной площадке»
  • «В Музее»
  • «В Цирке»
  • «Вокальное попурри №1»

2 АКТ:

  • «Вокальное попурри №2»
  • «Проверки на дороге»
  • «Олимпиада»
  • «На стройке»
  • «На корабле»
  • «Вокальное попурри №3»
  • «БИС»

Исполнители

Дирижёр: Петр Востоков.
Оркестр: Большой джазовый оркестр Петра Востокова.
Солисты: группа Республика.

Приглашаем всех на новогодний праздник для всей семьи, который поднимет настроение и подарит незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
15:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 2000 ₽

Фотографии

Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!» Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!» Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»

