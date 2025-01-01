Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!»

На новогоднем мультконцерте «Ну, погоди!» зрители смогут насладиться любимыми героями на большом экране. Специально для этого мероприятия будет организовано выступление симфо-джазового оркестра и солистов, которые вживую исполнят известные мелодии из классического мультсериала.
В мультипликационном концерте шоу-программа включает в себя самые смешные моменты из «Ну, погоди!», а также другие известные композиции. В программе прозвучат легендарные песни из мультфильмов:
Продолжительность концерта — 75 минут, и он разделен на два акта.
1 АКТ:
2 АКТ:
Дирижёр: Петр Востоков.
Оркестр: Большой джазовый оркестр Петра Востокова.
Солисты: группа Республика.
Приглашаем всех на новогодний праздник для всей семьи, который поднимет настроение и подарит незабываемые эмоции!