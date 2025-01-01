Новогодний мультконцерт «Ну, погоди!» в Большом зале Консерватории

На новогоднем мультконцерте «Ну, погоди!» зрители смогут насладиться любимыми героями на большом экране. Специально для этого мероприятия будет организовано выступление симфо-джазового оркестра и солистов, которые вживую исполнят известные мелодии из классического мультсериала.

Забавные моменты в программе

В мультипликационном концерте шоу-программа включает в себя самые смешные моменты из «Ну, погоди!», а также другие известные композиции. В программе прозвучат легендарные песни из мультфильмов:

«Водные лыжи»

«Комарово»

«Веселый марш монтажников»

«Миллион алых роз»

Продолжительность концерта — 75 минут, и он разделен на два акта.

Структура программы

1 АКТ:

«Анимонтаж»

«Телефонная будка»

«В метро»

«На спортивной площадке»

«В Музее»

«В Цирке»

«Вокальное попурри №1»

2 АКТ:

«Вокальное попурри №2»

«Проверки на дороге»

«Олимпиада»

«На стройке»

«На корабле»

«Вокальное попурри №3»

«БИС»

Исполнители

Дирижёр: Петр Востоков.

Оркестр: Большой джазовый оркестр Петра Востокова.

Солисты: группа Республика.

Приглашаем всех на новогодний праздник для всей семьи, который поднимет настроение и подарит незабываемые эмоции!