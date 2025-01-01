Новогодний микс от IP Orchestra в концертном зале у Финляндского

Приглашаем вас на яркое представление от Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra. Это незабываемый вечер подарит вам безумную энергетику, отличное настроение и обаятельный юмор, а также захватывающую музыку от удивительных музыкантов под руководством самого эпатажного дирижера Игоря Пономаренко.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите хиты таких легендарных групп, как Ленинград, Земфира, Metallica, AC/DC, КиШ, Rammstein и Nirvana. Также в репертуаре будут звучать любимые мелодии из известных фильмов:

Иван Васильевич меняет профессию

Брильянтовая рука

Мой ласковый и нежный зверь

Свой среди чужих, чужой среди своих

Хатико

Титаник

Сказочные мелодии и сюрпризы

Не упустите возможность насладиться сказочными мелодиями, знакомыми с детства, а также волшебной музыкой П. Чайковского из балета Щелкунчик. И, конечно же, ждут вас много сюрпризов от Игоря Пономаренко!

Мы знаем, что вы это любите! Проведите Старый год в нашей теплой компании!