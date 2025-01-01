Меню
Новогодний микс
Киноафиша Новогодний микс

Новогодний микс

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний микс от IP Orchestra в концертном зале у Финляндского

Приглашаем вас на яркое представление от Петербургского симфонического оркестра IP Orchestra. Это незабываемый вечер подарит вам безумную энергетику, отличное настроение и обаятельный юмор, а также захватывающую музыку от удивительных музыкантов под руководством самого эпатажного дирижера Игоря Пономаренко.

Музыкальная программа

В программе концерта вы услышите хиты таких легендарных групп, как Ленинград, Земфира, Metallica, AC/DC, КиШ, Rammstein и Nirvana. Также в репертуаре будут звучать любимые мелодии из известных фильмов:

  • Иван Васильевич меняет профессию
  • Брильянтовая рука
  • Мой ласковый и нежный зверь
  • Свой среди чужих, чужой среди своих
  • Хатико
  • Титаник

Сказочные мелодии и сюрпризы

Не упустите возможность насладиться сказочными мелодиями, знакомыми с детства, а также волшебной музыкой П. Чайковского из балета Щелкунчик. И, конечно же, ждут вас много сюрпризов от Игоря Пономаренко!

Мы знаем, что вы это любите! Проведите Старый год в нашей теплой компании!

Купить билет на концерт Новогодний микс

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 2000 ₽

