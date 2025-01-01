Меню
Новогодний мастер-класс: создаём ёлочные игрушки из эпоксидной смолы
Новогодний мастер-класс: создаём ёлочные игрушки из эпоксидной смолы

Новогодний мастер-класс: создаём ёлочные игрушки из эпоксидной смолы

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте уникальные новогодние ёлочные игрушки на мастер-классе 

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию новогодних ёлочных игрушек из эпоксидной смолы. Это отличная возможность провести время в праздничной атмосфере и создать что-то действительно уникальное.

Три формата на выбор

Выбор формата мастер-класса позволит вам выбрать тот вариант, который больше всего соответствует вашим интересам и уровню подготовки. Каждый из форматов включает все необходимые материалы, которые будут предоставлены участникам. Немного фантазии и ваши игрушки будут радовать не только вас, но и ваших близких!

Идеально для подарка или семейного времяпрепровождения

Мастер-класс подходит для различных мероприятий, будь то романтическое свидание или весёлый семейный выходной. Это отличный способ не только создать подарок, но и провести время с дорогими вам людьми, погружаясь в атмосферу творчества и веселья.

Не упустите шанс запечатлеть незабываемые моменты и создать оригинальные украшения для вашей ёлки! Ждём вас в уютной студии в центре Петербурга.

Декабрь
Январь
10 декабря среда
19:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
11 декабря четверг
15:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
12 декабря пятница
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
13 декабря суббота
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
16:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14 декабря воскресенье
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
16 декабря вторник
13:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
18 декабря четверг
17:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
20 декабря суббота
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
17:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
21 декабря воскресенье
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
17:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
19:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
22 декабря понедельник
13:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
26 декабря пятница
13:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
27 декабря суббота
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
30 декабря вторник
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
31 декабря среда
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
2 января пятница
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
3 января суббота
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
4 января воскресенье
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
5 января понедельник
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
6 января вторник
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
7 января среда
12:00
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽
14:30
Арт-пространство «Всмоле» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 43–45
от 2000 ₽

Фотографии

Новогодний мастер-класс: создаём ёлочные игрушки из эпоксидной смолы

