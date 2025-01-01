Создайте уникальные новогодние ёлочные игрушки на мастер-классе

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию новогодних ёлочных игрушек из эпоксидной смолы. Это отличная возможность провести время в праздничной атмосфере и создать что-то действительно уникальное.

Три формата на выбор

Выбор формата мастер-класса позволит вам выбрать тот вариант, который больше всего соответствует вашим интересам и уровню подготовки. Каждый из форматов включает все необходимые материалы, которые будут предоставлены участникам. Немного фантазии и ваши игрушки будут радовать не только вас, но и ваших близких!

Идеально для подарка или семейного времяпрепровождения

Мастер-класс подходит для различных мероприятий, будь то романтическое свидание или весёлый семейный выходной. Это отличный способ не только создать подарок, но и провести время с дорогими вам людьми, погружаясь в атмосферу творчества и веселья.

Не упустите шанс запечатлеть незабываемые моменты и создать оригинальные украшения для вашей ёлки! Ждём вас в уютной студии в центре Петербурга.