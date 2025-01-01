Меню
Новогодний мастер-класс по росписи ёлочных игрушек — создаём волшебство своими руками
6+
Создайте уникальные новогодние игрушки на праздничном мастер-классе

Самый тёплый и волшебный сезон года уже не за горами. Приглашаем вас на праздничные мастер-классы по росписи новогодних ёлочных игрушек, где каждый сможет создать своё уникальное украшение. Эти игрушки будут не только красивыми, но и наполненными душевным теплом, так как вы сделаете их своими руками!

Форма и декор на ваш выбор

На мастер-классе вы сможете выбрать форму игрушки:

  • снежинка
  • ёлка
  • лошадь — символ 2026 года

Дальше — абсолютная свобода творчества: цвета, блёстки, декор, контуры и эффекты. Каждая игрушка получится неповторимой — такой, какой её придумали именно вы. Это идеальный способ создать праздничное настроение и наполнить дом атмосферой зимних чудес.

Преимущества участия

Мастер-класс подходит для взрослых и детей — можно приходить всей семьёй. Это отличная возможность:

  • прочувствовать приближение Нового года;
  • провести уютное время с близкими;
  • подарить себе и друзьям зимнее творческое свидание;
  • сделать душевные подарки своими руками;
  • оставить на память игрушку, которая будет украшать ёлку долгие годы;
  • отвлечься от забот и окунуться в атмосферу творчества и спокойствия.

Организационные моменты

Все материалы для мастеркласса включены в стоимость. Записывайтесь заранее, так как места ограничены. Даты и время мероприятия можно найти в расписании. Возможна индивидуальная запись на любое удобное время.

Давайте создадим настоящую новогоднюю магию вместе с OGONEK!

Декабрь
12 декабря пятница
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
13 декабря суббота
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
14 декабря воскресенье
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
15 декабря понедельник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
16 декабря вторник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
17 декабря среда
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
18 декабря четверг
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
19 декабря пятница
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
20 декабря суббота
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
21 декабря воскресенье
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
22 декабря понедельник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
23 декабря вторник
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
24 декабря среда
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
25 декабря четверг
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
26 декабря пятница
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
27 декабря суббота
14:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
17:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽
29 декабря понедельник
16:00
Ogonek Пермь, Тополевый пер., 10, офис 212
от 1500 ₽

