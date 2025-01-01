Создайте уникальные новогодние игрушки на праздничном мастер-классе

Самый тёплый и волшебный сезон года уже не за горами. Приглашаем вас на праздничные мастер-классы по росписи новогодних ёлочных игрушек, где каждый сможет создать своё уникальное украшение. Эти игрушки будут не только красивыми, но и наполненными душевным теплом, так как вы сделаете их своими руками!

Форма и декор на ваш выбор

На мастер-классе вы сможете выбрать форму игрушки:

снежинка

ёлка

лошадь — символ 2026 года

Дальше — абсолютная свобода творчества: цвета, блёстки, декор, контуры и эффекты. Каждая игрушка получится неповторимой — такой, какой её придумали именно вы. Это идеальный способ создать праздничное настроение и наполнить дом атмосферой зимних чудес.

Преимущества участия

Мастер-класс подходит для взрослых и детей — можно приходить всей семьёй. Это отличная возможность:

прочувствовать приближение Нового года;

провести уютное время с близкими;

подарить себе и друзьям зимнее творческое свидание;

сделать душевные подарки своими руками;

оставить на память игрушку, которая будет украшать ёлку долгие годы;

отвлечься от забот и окунуться в атмосферу творчества и спокойствия.

Организационные моменты

Все материалы для мастеркласса включены в стоимость. Записывайтесь заранее, так как места ограничены. Даты и время мероприятия можно найти в расписании. Возможна индивидуальная запись на любое удобное время.

Давайте создадим настоящую новогоднюю магию вместе с OGONEK!