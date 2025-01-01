Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний квест и мастер-класс для детей
Киноафиша Новогодний квест и мастер-класс для детей

Новогодний квест и мастер-класс для детей

6+
Возраст 6+

О выставке

Квест с Снегурочкой на выставке «Фрагменты эпох»

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающий интерактивный квест по экспозиции выставки «Фрагменты эпох». В этом уникальном мероприятии ребята смогут вместе со Снегурочкой отправиться на поиски необычных музейных атрибутов, выполняя интересные задания и раскрывая тайны новогоднего приключения.

Творческая мастерская

После квеста участников ждет увлекательная творческая мастерская в лектории. Каждый ребенок сможет изготовить свою праздничную маску, что помогет развить творческие навыки и привнести элемент искусства в праздник.

Информация для родителей

Рекомендуемый возраст для участия в квесте — 7-12 лет. Все необходимые материалы для мастерской включены в стоимость занятия. Взрослые могут посетить экспозиции по входным билетам.

Общие детали

Начало мероприятия в 14:00. Ведущая квеста — Полина Сазонова. Продолжительность составляет 1 час.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и знания о культуре и искусстве в праздничной обстановке!

Купить билет на выставка Новогодний квест и мастер-класс для детей

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
14:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

В ближайшие дни

Единый входной билет в два здания музея
0+
Классическое искусство
Единый входной билет в два здания музея
13 декабря в 16:00 Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Билеты
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
30 декабря в 13:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»
6 января в 10:00 Музей «Изба-забава»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше