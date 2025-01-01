Квест с Снегурочкой на выставке «Фрагменты эпох»

Приглашаем вас и ваших детей на захватывающий интерактивный квест по экспозиции выставки «Фрагменты эпох». В этом уникальном мероприятии ребята смогут вместе со Снегурочкой отправиться на поиски необычных музейных атрибутов, выполняя интересные задания и раскрывая тайны новогоднего приключения.

Творческая мастерская

После квеста участников ждет увлекательная творческая мастерская в лектории. Каждый ребенок сможет изготовить свою праздничную маску, что помогет развить творческие навыки и привнести элемент искусства в праздник.

Информация для родителей

Рекомендуемый возраст для участия в квесте — 7-12 лет. Все необходимые материалы для мастерской включены в стоимость занятия. Взрослые могут посетить экспозиции по входным билетам.

Общие детали

Начало мероприятия в 14:00. Ведущая квеста — Полина Сазонова. Продолжительность составляет 1 час.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и знания о культуре и искусстве в праздничной обстановке!