Спектакль Новогодний квартирник

Новогодний музыкальный квартирник с «Площадкой на Грибоедова»

Новый год - это время чудес и радостей, когда взрослые вновь становятся детьми. В этом духе мы рады пригласить вас на наш Новогодний квартирник, который станет настоящим праздником для всех любителей театра. Особенность этого вечера – участие зрителей, которые не только присматриваются к спектаклям, но и активно выступают на сцене!

Музыкальные хиты из классического кино

В этом году квартирник будет посвящен музыкальным хитам из классики советских кинофильмов. Зрителей ожидает вечер, наполненный яркими пародиями и любимыми мелодиями, которые знакомы каждому. Под чутким руководством художественного руководителя площадки, Ольги Ермаковой, любители будут демонстрировать свои таланты и создавать атмосферу веселья и уюта.

Шампанское и новогодние персонажи

Как же обойтись в Новый год без шампанского и волшебных персонажей? Дед Мороз и Снегурочка вскоре появятся на сцене, чтобы сделать ваш вечер еще более запоминающимся. Убедитесь, что вы не пропустите этот весёлый и тёплый праздник!

Мы с нетерпением ждём вас на нашем Новогоднем квартирнике, где каждый сможет стать частью театральной магии и насладиться незабываемыми моментами!