Новогодний квартирник на Сретенке

О концерте

Встречаем Новый год в Театре Маяковского!

Приглашаем вас провести один из самых волшебных дней в году с Театром Маяковского! 31 декабря ждем всех, кто желает встретить Новый год весело и шумно в компании с любимыми артистами.

Комедия «Пигмалион»

В 18:00 на Основной сцене театра вы сможете увидеть «Пигмалион» — остроумную комедию, в которой простая цветочница получает шанс стать великосветской английской леди. Этот спектакль, написанный Джорджем Бернардом Шоу, завоевал сердца зрителей и стал настоящей классикой театрального искусства.

Новогодний квартирник

На Сцене на Сретенке в это время состоится Новогодний квартирник. Здесь мы будем петь, танцевать и загадывать желания на будущий год. Вас ждет музыкальная программа из любимых песен прошлого и самых ярких современных хитов.

DJ-сет от Алены Васиной и Полины Ежовой

Вечеринку на Сретенке продолжат Алена Васина и Полина Ежова с особенным DJ-сетом, чтобы громко проводить 2025-й год. У нас царит семейная, уютная и беззаботная атмосфера — идеальное пространство для того, чтобы встретить праздник вместе с близкими.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Декабрь
31 декабря среда
18:00
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
от 5500 ₽

