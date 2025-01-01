Спектакль Новогодний квартирник. А-Я театр

Новогодний квартирник в А-Я Театре

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который будет волшебным подарком для взрослых и подростков! Вас ждет театральное волшебство, удивительные встречи и теплые разговоры у новогодней елки. Насладитесь любимыми песнями из спектаклей (и не только) в уютной домашней атмосфере. Праздничное настроение создадут живая музыка, бумажные снежинки и, конечно, мандарины!

Идеальные исполнители

Музыкальный вечер будет проходить под руководством талантливой команды:

Музыкальный руководитель: Андрей Пересумкин

Андрей Пересумкин Педагог по вокалу: Анастасия Садекова

Анастасия Садекова Художник: Дмитрий Дробышев

Дмитрий Дробышев Художник по свету и звукооператор: Анна Юшкова

Анна Юшкова Заведующий постановочной частью: Александр Данилов

Состав оркестра

На сцене будет выступать оркестр А-Я театра, в состав которого войдут:

Александр Данилов

Дарья Горшкова

Гозий Махмудов

Екатерина Мыльникова

Андрей Покатилов

Анастасия Садекова

Артем Ямпольский

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего новогоднего чуда в компании друзей и близких!