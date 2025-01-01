Меню
Новогодний квартирник. А-Я театр
Билеты от 900₽
Киноафиша Новогодний квартирник. А-Я театр

Спектакль Новогодний квартирник. А-Я театр

Постановка
Детский театр «А-Я» 12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О спектакле

Новогодний квартирник в А-Я Театре

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который будет волшебным подарком для взрослых и подростков! Вас ждет театральное волшебство, удивительные встречи и теплые разговоры у новогодней елки. Насладитесь любимыми песнями из спектаклей (и не только) в уютной домашней атмосфере. Праздничное настроение создадут живая музыка, бумажные снежинки и, конечно, мандарины!

Идеальные исполнители

Музыкальный вечер будет проходить под руководством талантливой команды:

  • Музыкальный руководитель: Андрей Пересумкин
  • Педагог по вокалу: Анастасия Садекова
  • Художник: Дмитрий Дробышев
  • Художник по свету и звукооператор: Анна Юшкова
  • Заведующий постановочной частью: Александр Данилов

Состав оркестра

На сцене будет выступать оркестр А-Я театра, в состав которого войдут:

  • Александр Данилов
  • Дарья Горшкова
  • Гозий Махмудов
  • Екатерина Мыльникова
  • Андрей Покатилов
  • Анастасия Садекова
  • Артем Ямпольский

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего новогоднего чуда в компании друзей и близких!

Купить билет на спектакль Новогодний квартирник. А-Я театр

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
от 900 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
от 1200 ₽

