Спектакль Новогодний квартирник. А-Я театр

Приглашаем вас на музыкальный вечер, который будет волшебным подарком для взрослых и подростков! Вас ждет театральное волшебство, удивительные встречи и теплые разговоры у новогодней елки. Насладитесь любимыми песнями из спектаклей (и не только) в уютной домашней атмосфере. Праздничное настроение создадут живая музыка, бумажные снежинки и, конечно, мандарины!
Музыкальный вечер будет проходить под руководством талантливой команды:
На сцене будет выступать оркестр А-Я театра, в состав которого войдут:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу настоящего новогоднего чуда в компании друзей и близких!